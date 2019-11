De VDAB start met een nieuwe onlinecursus die zo veel mogelijk mensen moet uitleggen wat artificiële intelligentie (AI) precies is en wat de impact ervan is op de samenleving. De cursus werd vrijdag voorgesteld in Ardooie door Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits. "Als we willen dat Vlaanderen een economische topregio blijft, dan moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee is met AI", klonk het.

De onlinecursus artificiële intelligentie is gratis te volgen op de website van de VDAB en duurt niet langer dan vier uur. Volgens de VDAB volstaat dat om de basis van artificiële intelligentie onder de knie te krijgen en om de impact ervan in te schatten. In de drie delen wordt uitgelegd wat AI is, wat de geschiedenis ervan is en welk impact het heeft. Ook de bouwstenen zoals onder andere data, machine learning en enkele toepassingen worden getoond.

Aangezien Robovision een van de partners is, wordt in de cursus bijvoorbeeld verwezen naar een slimme weegschaal die gebruik maakt van het deep-learning-platform van deze Antwerpse scale-up. De weegschaal, die getest wordt door Colruyt, kan verschillende soorten groenten of fruit te herkennen. Ook Google is een van de partners, dus legt Thiery Geerts, CEO van Google België, uit hoe de techgigant machine learning toepast om automatisch de foto's van uw hond te herkennen of om diensten als Google Translate en Google Search te verbeteren.

Ook Agoria werkte mee aan het project. De technologiefederatie heeft zelf vorige week nog een gelijkaardige onlinecursus gelanceerd. Al was die meer gefocust op bedrijven, met AI-gebruikscases en een praktische gids voor ondernemingen om een eigen AI-traject op te starten.

Wie de van de VDAB cursus doorlopen heeft, kan een quizje invullen. Haal je minstens 7 op 10, dan krijg je een getuigschrift. Wie een idee wil krijgen van de cursus, kan hier eerst een (nog korter) quizje spelen, 'als proevertje'.

Een slimme camera boven de weegschaal herkent 120 soorten groenten of fruit. © Colruyt

Binge-leren

"Leren gaat veel verder dan enkel de schoolbanken. Nieuwe technologie, zoals Artificiële Intelligentie, dwingt ons om te blijven leren en om op andere manieren te leren. Met de cursus AI die we hier vandaag voorstellen zorgen we ervoor dat alle werknemers, van de medewerker tot de manager, op een toegankelijke manier leren omgaan met artificiële intelligentie" zei Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits.

Dat leren moet niet in een klaslokaal, maar kan thuis of op de trein. VDAB heeft 250 online opleidingen en voegt daar voor het einde van het jaar nog eens 100 nieuwe opleidingen aan toe. "Wie wil kan aan het binge-leren", zegt Wim Adriaens, Gedelegeerd Bestuurder van VDAB. "We willen af van het imago dat leren enkel iets intensief is waarvoor je je moet verplaatsen en veel tijd moet vrij maken. Daarom zetten we in op korte online cursussen, waardoor bijleren kan wanneer het jou best past. Op de trein, in de auto terwijl je wacht op iemand, of gewoon 's avonds in jouw zetel."

'100 procent van de jobs zullen veranderen'

"Digitalisering en artificiële intelligentie vormen geen gevaar voor bedrijven en werknemers, integendeel ze bieden een enorme meerwaarde om die extra stap vooruit te zetten", zei Hilde Crevits op de voorstelling, die plaatsvond bij Veranneman Textiles in Ardooie, een onderdeel van Sioen.

Het West-Vlaamse bedrijf is gespecialiseerd in het maken van windschermen en zwembadbekleding. Om te garanderen dat die stoffen wind- en waterdicht zijn controleert een machine met behulp van AI de kwaliteit van de stof. De digitalisering werd geleidelijk aan opgepikt binnen het bedrijf. Alle werknemers maken er bijvoorbeeld gebruik van een tablet om het productieproces te volgen en te optimaliseren. "Bedrijven kunnen hun productieprocessen optimaliseren en werknemers zoals bij Veranneman Textiles worden in creatieve processen betrokken. De komende jaren willen we bedrijven en de brede bevolking stimuleren en in staat stellen om zelf te ontdekken wat artificiële intelligentie voor hen kan betekenen", aldus Crevits.

De opmars van AI moet ons dus niet doen vrezen voor onze job, zegt Wim Adriaens: "Af en toe hoor je nog wel eens dat robots al onze jobs zullen innemen, maar dat is weinig waarschijnlijk. Robots kunnen op basis van artificiële intelligentie heel wat taken van de mens overnemen, maar het menselijke aspect op de werkvloer blijft van groot belang. We moeten wel leren om zij-aan-zij te werken met die robots en AI. Daarom is het belangrijk om bij te blijven en goed te begrijpen wat AI is en niet is. Want al zullen ze niet verdwijnen, 100 procent van de jobs zullen wel veranderen."

Kenniscentrum Ethiek

Donderdag kondigde Crevits in het Vlaams Parlement al aan dat er ook een kenniscentrum voor ethische en maatschappelijke vragen rond artificiële intelligentie zal komen. Daar is een jaarbudget van 750.000 euro voor voorzien.