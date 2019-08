Het Verenigd Koninkrijk kent een 'gezichtsherkenningsepidemie'. Dat zegt een groep privacy-activisten, nu steeds meer testen van de technologie opduiken.

In een winkelcentrum in Sheffield, genaamd Meadowhall, zou er in 2018 een maand lang een politietest gebeurd zijn met gezichtsherkenning. Daarbij zijn duizenden winkelende passanten zonder hun medeweten zijn gescand. Volgens de eigenaar van het winkelcentrum duurde de test een maand en werden de gegevens meteen na de test verwijderd.

Het nieuws komt er nadat vorige week bleek dat de projectontwikkelaar van een winkelcentrum rond het Londense King's Cross treinstation gezichtsherkenning inzet op de vele duizenden mensen die daar wekelijks voorbij komen. Het idee dat een privébedrijf de gezichten van hele hordes mensen scant en analyseert, zonder hen dat netjes te melden, viel bij veel mensen in slechte aarde. Onder meer Elizabeth Denham, de privacycommisaris van het Verenigd Koninkrijk, drukte haar bezorgdheid uit.

Winkelcentra, musea en conferenties

Maar het blijkt dus lang niet bij dat winkelcentrum in Londen, zo zegt Big Brother Watch, een groep privacy-activisten. De groep heeft het over een epidemie van gezichtsherkenningssoftware in het Verenigd Koninkrijk. Zowel door politie als door privébedrijven. De groep geeft onder meer de test in Meadowhall als voorbeeld. "Een jaar geleden hebben we inderdaad een korte test gedraaid in Meadowhall, in samenwerking met de politie," zegt een woordvoerder van British Land, de eigenaar van het winkelcentrum, aan de BBC. "Alle data werd meteen na de test verwijderd."

Volgens Big Brother Watch werd de technologie daarnaast ook ingezet in het World Museum in Liverpool, bij een tentoonstelling over de eerste Chinese keizer, en in een conferentiecentrum in Birmingham. Het gaat daarbij telkens over privéterrein dat wel door het publiek wordt gebruikt, al dan niet in samenwerking met de politie.

Ondertussen bij de politie

Die Britse politie (en dan specifiek de Metropolitan Police in Londen) gebruikt al langer gezichtsherkenning, en zou duizenden ponden in de technologie hebben geïnvesteerd. Zonder veel succes, moet blijken uit een rapport van onderzoekers aan de Universiteit van Essex.

Gezichtsherkenning is controversieel omdat ze vereist dat bedrijven of overheden de gezichten scannen van iedereen die bij hen langskomt, en ze in een databank bijhouden, met alle privacyvraagstukken die daarbij horen. Bovendien is de technologie, volgens wetenschappers maar ook volgens techgiganten zelf, nog niet ver genoeg gevorderd om echt nuttig te zijn. Onder meer San Francisco heeft het gebruik ervan al verboden door politiediensten. In België heeft de federale politie plannen om de technologie bijvoorbeeld in te zetten in de luchthaven, maar die lijken nog niet ver gevorderd, en ook hier is er kritiek van privacy-activisten.

Big Brother Watch vraagt dat het Britse parlement de technologie verbant uit publieke plaatsen. "We weten nu dat de gezichten van miljoenen onschuldige mensen zijn gescand met deze surveillancetechnologie, zonder hun medeweten, door politie of door private bedrijven," zegt Silkie Carlo, de directeur van Big Brother Watch.