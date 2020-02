Op het internet zijn de eerste bewegende beelden opgedoken van de Galaxy Z Flip, de nieuwe opvouwbare smartphone die Samsung naar alle waarschijnlijkheid op 11 februari zal onthullen. De beelden zijn naar buiten gebracht door techvlogger Ben Geskin, die claimt dat hij het toestel in handen heeft gekregen.

Hoewel de videobeelden er realistisch uitzien, staat de echtheid ervan niet vast. In het korte filmpje is een toestel te zien dat over de lengte open- en dichtklapt. Daarmee zou Samsung voor zijn tweede foldable kiezen voor het zogeheten clamshell-ontwerp, een design dat we ook terugzien bij de onlangs aangekondigde Motorola RAZR. De eerste generatie foldables, en dan met name de Galaxy Fold en Huawei Mate X, klappen open zoals een boek.

De Z Flip wordt waarschijnlijk op 11 februari officieel gepresenteerd, op een Unpacked-evenement van Samsung in San Francisco. De specificaties van het toestel zijn nog niet bekend, maar mogelijk maakt Samsung gebruik van een nieuw soort glas. De Zuid-Koreaanse techreus zou dat hebben ontwikkeld naar aanleiding van de problemen met zijn eerste opvouwtelefoon.

Mogelijk stelt Samsung op hetzelfde evenement in San Francisco ook een opvolger voor van de Galaxy S10. Dat nieuwe vlaggenschip zou volgens insiders niet Galaxy S11, maar Galaxy S20 worden gedoopt.

