De aanvankelijk gehypete mobiele streamingdienst Quibi gooit na amper zes maanden de handdoek in de ring. De oprichters haalden bijna twee miljard dollar op, maar zien geen toekomst.

Quibi was een professionele videostreamingdienst die zich exclusief toelegde op mobiele content. De korte filmpjes konden worden opgenomen en bewerkt in zowel landschaps- als portretmodus. Met Jeffrey Katzenberg, medeoprichter van Dreamworks, en Meg Whitman (voormalig topvrouw bij HP en eBay) had het bedrijf ook twee ervaren oprichters aan boord.

Maar het mocht niet zijn. Amper zes maanden na de oprichting begin april laten Whitman en Katzenberg in een open brief weten dat ze er mee stoppen. 'Met een zwaar hart kondigen we aan dat we het bedrijf gaan stopzetten en de inhoud en technologische onderdelen zullen verkopen,' klinkt het.

De twee wijzen naar twee mogelijke oorzaken: dat het idee mogelijk niet sterk genoeg was als losse videodienst, of dat de timing niet goed zat. Quibi lanceerde midden in de wereldwijde corona-uitbraak. Dat betekent dat veel mensen minder onderweg waren, terwijl hun videodienst zich vooral richtte op mobiele gebruikers.

Mogelijk speelde ook het prijskaartje mee. De dienst was beschikbaar in de VS en het Verenigd Koninkrijk, maar kostte 4,99 dollar per maand met advertenties of 7,99 dollar zonder reclame. Dat terwijl je je voor iets meer geld ook kan abonneren op algemene streamingdiensten, die ook op mobiele schermen te bekijken zijn en in sommige gevallen een veel uitgebreider aanbod hebben.

Gratis alternatieven

Bovendien zijn ook talloze gratis alternatieven zoals YouTube. Specfiek op mobiel gericht komen daar ook TikTok en de stories van Instagram en Snapchat bij.

Quibi kon op heel wat interesse rekenen, met 1,7 miljoen app-downloads in de eerste week. Maar hoeveel van hen na de gratis probeerperiode betalend gebruiker werden, deelt het bedrijf niet mee. Dat blijken er nu te weinig te zijn om er mee door te gaan.

De oprichters haalden in totaal 1,75 miljard dollar op. Een deel van dat geld gaat terug naar de aandeelhouders. De reeksen en technologische onderdelen van het bedrijf worden in de komende maanden verkocht.

