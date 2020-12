Visa verlengt haar weigering om nog met Pornhub samen te werken. Maar zustersites van het bedrijf mogen wel opnieuw geld ontvangen via de kredietkaartmaatschappij.

Pornhub en moederbedrijf MindGeek liggen al een tijd onder vuur omdat de site te weinig doet om van mensen in haar video's de leeftijd en hun toestemming te verifiëren. Dat de site het niet zo nauw nam, waardoor soms ook minderjarigen en video's van seksueel misbruik opdoken, was al langer bekend, maar kreeg meer aandacht nadat de New York Times er aandacht aan besteedde.

Visa schortte daarom haar samenwerking met Pornhub en diens moederbedrijf MindGeek tijdelijk op. Nu laat het bedrijf weten dat die ban voorlopig blijft tot er een onderzoek is afgerond naar de site. Maar aan Reuters zegt de kredietkaartmaatschappij wel dat het haar betaaldiensten herstelt voor sites van MindGeek die professionele video's aanbieden. Mastercard, de voornaamste concurrent van Visa, heeft haar samenwerking met Pornhub definitief opgezegd.

De ban kwam hard binnen bij de videosite. Pornhub nam naar aanleiding ervan vrijwel alle video's die gebruikers zelf hadden geupload offline, waarbij enkel materiaal van specifieke partneraccounts of grondig gecontroleerde gebruikers werden toegelaten. De site beloofde haar aanpak te verbeteren met meer moderatoren en door sneller in te grijpen bij gerapporteerde video's. Het werkt daarvoor ook samen met organisaties zoals Child Focus die een rechtstreeks contact hebben met de site.

