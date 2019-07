is redacteur bij Data News

Na EE komt ook Vodafone met een eigen 5G-netwerk in Groot Brittannië. Opmerkelijk: klanten betalen niet voor hun megabytes, maar voor de snelheid die ze willen.

Vodafone is de tweede speler met een eigen 5G-netwerk op de Britse markt nadat operator EE (onderdeel van BT), op 30 mei de spits afbeet. De operator combineert de lancering met een aanbod van een Xiaomi Mi Mix 3 of de 5G-versie van de Samsung Galaxy S10 of een 5G-router.

Gelijk met het 5G-netwerk lanceert de operator ook een onbeperkt data-abonnement dat op basis van snelheid werkt. Voor 23 pond (26,6 euro) per maand krijg je een snelheid tot 2 Mbps. Voor 26 pond (29 euro) haal je tot 10 Mbps en voor 30 pond (33,4 euro) haal je de maximum haalbare snelheid.

Ter vergelijking: het goedkoopste onbeperkte abonnement in België (op het 4G-netwerk) zit bij Mobile Vikings en kost 29 euro per maand. De drie grote operatoren zitten daar zo'n tien euro boven.

Zwitserland was midden april het eerste Europese land met een commercieel 5G-netwerk. Zuid-Korea was begin april het eerste land wereldwijd me zo'n aanbod.