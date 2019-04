'Vodafone vond achterdeurtjes in Huawei-technologie'

De Britse telecomgroep Vodafone heeft jaren geleden zwakheden ontdekt in uitrusting die de Chinese technologiereus Huawei had geleverd voor de activiteiten van Vodafone in Italië. Dat schrijft financieel persagentschap Bloomberg, dat veiligheidsdocumenten van 2009 tot 2011 van Vodafone kon inkijken en sprak met mensen die het dossier kennen.

