Vodafone-topman: 'Zonder Huawei duurt invoering van 5G twee jaar langer'

Het grootste probleem is volgens Read dat er bij een verbod een "massale vervanging" moet komen van Huawei-technologie in de huidige netwerkinfrastructuur, met "erg disruptieve" gevolgen voor consumenten.

Daarnaast zijn er nu maar drie grote leveranciers van netwerkapparatuur, benadrukt de topman. Naast Huawei gaat het om Ericsson en Nokia. Als één daarvan wegvalt, is dat slecht voor de innovatie en bevoorradingszekerheid in de sector, klinkt het.

Huawei staat al geruime tijd onder druk in de westerse wereld. Met name de Verenigde Staten beschuldigen het bedrijf ervan zijn apparatuur open te stellen voor de Chinese regering zodat die kan spioneren. Ook in België voert het Centrum voor Cybersecurity (CCB) een onderzoek wegens mogelijke spionage naar Huawei, dat netwerkinfrastructuur levert aan onder meer Proximus en Orange, zo raakte in december bekend.

Zelf ontkent Huawei alle beschuldigingen. Read zegt nog geen enkel bewijs te hebben gezien van de Amerikaanse beschuldigingen aan het adres van Huawei. Hij roept de VS op om eventuele bewijzen zo snel mogelijk over te maken aan de Europese autoriteiten.

Op het Mobile World Congress in Barcelona, waar Read vandaag een van de sprekers was, werden al verschillende 5G-smartphones voorgesteld: onder meer Huawei, LG, Oppo en Xiaomi kondigden er hun eerste 5G-toestel aan. Ook Samsung komt met een 5G-versie van de S10.