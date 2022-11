De chaos bij Twitter blijft aanslepen nu werknemers zowel worden verplicht om naar kantoor te komen, terwijl die kantoren plots gesloten werden. Intussen kampt het platform met technische problemen die door sommigen als het begin van het einde worden gezien.

Nadat Musk al de helft van het personeel had ontslagen, en kort nadien sommigen weer aannam omdat ze crucialer bleken dan gedacht door hem, lanceerde Musk de afgelopen dagen een nieuw personeelsbeleid: werknemers hadden de keuze: akkoord gaan met lange werkuren en een veel hogere werkdruk, of de komende drie maanden ontslag nemen.

Ook die oproep keerde zich als een boemerang terug in het gezicht van Musk. Volgens Bloomberg kozen veel meer mensen dan gedacht om niet te worden opgejut door Musk en gaven ze de voorkeur aan ontslag. Dat maakt dat Twitter nu tijdelijk de kantoren moet sluiten tot 21 november omdat het momenteel onduidelijk is wie nog toegang mag hebben tot de gebouwen van Twitter.

Intussen verlichtte Musk zijn toon ook al rond thuiswerk. Hij tolereert werken vanop afstand, als je manager kan bevestigen dat je buitengewoon werk levert.

Technische problemen

Met de grote exodus en algemene chaos bij Twitter vrezen velen dat de site vroeg of laat onderuit zal gaan omdat een hoop kennis van de interne werking verdwijnt. Zo leidde een plan van Musk om een deel microservices uit te schakelen al tot het niet langer werken van tweestapsverificatie waardoor sommige mensen niet meer konden inloggen.

De stabiliteit van het platform leek vannacht even te wankelen. Volgens Downdetector waren er tussen middernacht en vanmorgen heel wat meldingen dat Twitter onbereikbaar was. Dat noopt velen ertoe om met de hashtag #riptwitter te vrezen voor het einde van de site. Al moeten we daarbij nuanceren dat de meldingen intussen weer in dalende lijn zitten.

Musk zelf blijft intussen lachen met de situatie. Hij claimt dat Twitter nooit populairder is geweest en deelt memes over de ondergang van Twitter. Het lijkt er op dat het platform voorlopig gewoon blijft werken, maar het blijft onduidelijk hoeveel personeel daarvoor nodig is en hoe lang dat personeel de grillen van Musk, die door zijn eigen portie drama regelmatig wordt omschreven als 'space Karen', kan volhouden.

Censuur op concurrentie

Hoewel Musk graag pocht over het succes van Twitter, valt wel op dat Twitter actief concurrent Mastodon tegenhoudt. Wie de URL Joinmastodon.com wil tweeten, krijgt de waarschuwing dat dit wordt tegengehouden omdat het een mogelijk schadelijke link is. Zoals wel vaker bij interventies van Musk gaat het echter om half werk, want Joinmastodon.org tweeten kan wel nog.

Een link naar concurrent joinmastodon.com tweeten kan niet op Twitter want dat is mogelijk gevaarlijk zegt de site. © PVL

Wie toch vreest dat het einde van Twitter nabij is, kan wel zijn of haar archief volledig downloaden. Dat is eenvoudig, maar vraagt wel een paar uur wachttijd. Klik in je account op 'meer' (more) ->instellingen en ondersteuning -> instellingen en privacy -> Jouw account. Daar klik je op 'Archief van je gegevens downloaden'. Vervolgens moet je je wachtwoord ingeven en de code opgeven die naar je mailadres of telefoonnummer werd verstuurd.

Opgelet: het archief is niet meteen beschikbaar, het kan enkele uren tot dagen duren voor je een melding krijgt. Nadien is de download enkele dagen beschikbaar. Op die manier heb je alsnog een archief van je eigen tweets en interacties mocht de Twitter-Titanic alsnog zinken.

Nadat Musk al de helft van het personeel had ontslagen, en kort nadien sommigen weer aannam omdat ze crucialer bleken dan gedacht door hem, lanceerde Musk de afgelopen dagen een nieuw personeelsbeleid: werknemers hadden de keuze: akkoord gaan met lange werkuren en een veel hogere werkdruk, of de komende drie maanden ontslag nemen.Ook die oproep keerde zich als een boemerang terug in het gezicht van Musk. Volgens Bloomberg kozen veel meer mensen dan gedacht om niet te worden opgejut door Musk en gaven ze de voorkeur aan ontslag. Dat maakt dat Twitter nu tijdelijk de kantoren moet sluiten tot 21 november omdat het momenteel onduidelijk is wie nog toegang mag hebben tot de gebouwen van Twitter.Intussen verlichtte Musk zijn toon ook al rond thuiswerk. Hij tolereert werken vanop afstand, als je manager kan bevestigen dat je buitengewoon werk levert.Met de grote exodus en algemene chaos bij Twitter vrezen velen dat de site vroeg of laat onderuit zal gaan omdat een hoop kennis van de interne werking verdwijnt. Zo leidde een plan van Musk om een deel microservices uit te schakelen al tot het niet langer werken van tweestapsverificatie waardoor sommige mensen niet meer konden inloggen.De stabiliteit van het platform leek vannacht even te wankelen. Volgens Downdetector waren er tussen middernacht en vanmorgen heel wat meldingen dat Twitter onbereikbaar was. Dat noopt velen ertoe om met de hashtag #riptwitter te vrezen voor het einde van de site. Al moeten we daarbij nuanceren dat de meldingen intussen weer in dalende lijn zitten.Musk zelf blijft intussen lachen met de situatie. Hij claimt dat Twitter nooit populairder is geweest en deelt memes over de ondergang van Twitter. Het lijkt er op dat het platform voorlopig gewoon blijft werken, maar het blijft onduidelijk hoeveel personeel daarvoor nodig is en hoe lang dat personeel de grillen van Musk, die door zijn eigen portie drama regelmatig wordt omschreven als 'space Karen', kan volhouden.Hoewel Musk graag pocht over het succes van Twitter, valt wel op dat Twitter actief concurrent Mastodon tegenhoudt. Wie de URL Joinmastodon.com wil tweeten, krijgt de waarschuwing dat dit wordt tegengehouden omdat het een mogelijk schadelijke link is. Zoals wel vaker bij interventies van Musk gaat het echter om half werk, want Joinmastodon.org tweeten kan wel nog.Wie toch vreest dat het einde van Twitter nabij is, kan wel zijn of haar archief volledig downloaden. Dat is eenvoudig, maar vraagt wel een paar uur wachttijd. Klik in je account op 'meer' (more) ->instellingen en ondersteuning -> instellingen en privacy -> Jouw account. Daar klik je op 'Archief van je gegevens downloaden'. Vervolgens moet je je wachtwoord ingeven en de code opgeven die naar je mailadres of telefoonnummer werd verstuurd.Opgelet: het archief is niet meteen beschikbaar, het kan enkele uren tot dagen duren voor je een melding krijgt. Nadien is de download enkele dagen beschikbaar. Op die manier heb je alsnog een archief van je eigen tweets en interacties mocht de Twitter-Titanic alsnog zinken.