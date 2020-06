Het Chinese leger zou Huawei en videobewakingsbedrijf Hikvision bezitten of er controle over hebben. Dat meldt Reuters op basis van een Amerikaans document dat het persbureau heeft ingezien.

De lijst van twintig bedrijven, waarvan Washington beweert dat het de steun van het Chinese leger heeft, omvat ook China Mobile Communications en China Telecommunications. Ook vliegtuigmaker Aviation Industry Corp of China staat op de lijst.

Reuters heeft van bronnen binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie in de VS de authenticiteit van het document bevestigd gekregen. Het document zou naar het Congres zijn gestuurd.

Huawei en andere Chinese bedrijven worden door de Verenigde Staten al langer beschuldigd van spionage. Washington noemde het in dat verband al eens "waanzin" om technologie van Huawei te gebruiken.

De onthulling verdient wel een stevige nuancering: de VS roept al jaren dat bepaalde Chinese bedrijven, Huawei op kop, spioneren en worden aangestuurd door de Chinese overheid of het leger. Bewijzen daarvoor zijn nog nooit op tafel gelegd door de VS. Dat de Amerikaanse overheid dat intern op papier zet betekent dus niet dat het ook klopt.

Begin dit jaar nog kwam er een soortgelijk verhaal naar boven waarbij een bron aan de Washington Post afluisterpraktijken bevestigde. Huawei zelf liet een paar dagen later weten dat die beschuldiging niet klopt en de VS daar geen bewijzen voor heeft. John Suffolk, het hoofd cybersecurity van Huawei, merkte toen op dat de VS langs alle kanten met modder gooit, in de hoop dat er iets blijft plakken aan het bedrijf.

