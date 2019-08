De Amerikaanse overheid zou ondertussen meer dan 130 aanvragen hebben gekregen van bedrijven die aan Huawei willen verkopen, maar heeft nog geen licenties uitgevaardigd.

Meer dan 130 Amerikaanse bedrijven hebben een aanvraag ingediend om te kunnen verkopen aan Huwei, maar de licenties daarvoor lopen vertraging op. Dat schrijft Reuters. Huawei werd in mei op de zwarte lijst gezet in de Verenigde Staten en sindsdien is het Amerikaanse bedrijven verboden om aan hen te verkopen. Volgens de VS heeft het bedrijf banden met de Chinese overheid en zou het kunnen spioneren bij gebruikers. Amerikaanse bedrijven die nog willen samenwerken met de Chinese techgigant hebben een licentie nodig. President Donald Trump had eerder al gezegd dat hij een uitzondering zou toestaan maar daar is vooralsnog geen vooruitgang in.

Een en ander zou te maken hebben met een gebrek aan transparante richtlijnen. President Trump zelf zou tegenstrijdige signalen geven in de handelsoorlog met China, waardoor het niet duidelijk is waar de overheid heen wil met de ban op Huawei. Omdat de ambtenaren niet echt weten wat de Trump administratie wil, zouden ze bang zijn om beslissingen te nemen. Daarom staan alle licentie-aanvragen nog in verwerking, aldus Reuters.

Huawei is de tweede grootste smartphonemaker ter wereld, na Samsung. Voor veel Amerikaanse chipmakers en softwarebedrijven is (of was) het een belangrijke partner. De Verenigde Staten heeft zijn zwarte lijst de voorbije maanden uitgebreid met 45 bedrijven die samenwerken met Huawei.