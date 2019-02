VS wil Huawei ook weren uit zonne-energie

De senatoren, vooral Republikeinen en enkele Democraten, vragen in een open brief aan het Department of Homeland Security en het Energiedepartement om Huawei te verbieden om omvormers voor zonne-energie (solar inverters) te voorzien voor het Amerikaanse stroomnetwerk.

Omvormers zetten zonne-energie om naar stroom. Huawei is in de VS nog niet zo lang actief met haar apparatuur, maar heeft er wel een aanbod van goedkope omvormers.

"Zowel grootschalige fotovoltaïsche systemen en degenen die thuis, in scholen en bij bedrijven worden gebruikt zijn allemaal kwetsbaar voor cyberaanvallen. Onze federale overheid moet een ban overwegen voor alle inverters van Huawei in de VS," aldus de brief.

De VS voert al langer een kruistocht tegen Huawei. Het bedrijf mag vandaag geen smartphones of telecomapparatuur meer aanbieden in het land uit vrees voor Chinese spionage. De laatste maanden probeert de VS die ban ook aan andere landen op te leggen.

Niet onbelangrijk daarbij is dat de VS nog nooit publiek heeft aangetoond dat er ooit werd gespioneerd door Huawei of met behulp van hun apparatuur, of dat daar plannen toe zijn.