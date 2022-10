Nu Elon Musk zichzelf de nieuwe 'Chief Twit' noemt, rijst de vraag wat hij met Twitter van plan is.

Laat ons eerst en vooral duidelijk zijn: om een antwoord op deze vraag te bieden, kunnen we ons ook alleen maar beroepen op de paar hints die Musk de afgelopen dagen, weken en maanden zelf gegeven heeft via voornamelijk... Twitter en enkele interviews en statements in voornamelijk Amerikaanse media. En als er iets is wat Musk typeert, dan zijn het wel snelle statements zonder veel details, wispelturigheid en onvoorspelbaarheid.

1/ Sleutelen aan het team

Het stond in de sterren geschreven dat Elon Musk ging ingrijpen in het leadership-team bij Twitter van zodra de overname rond is. Lang heeft dat alvast niet geduurd, want onder meer CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal, algemeen adviseur Sean Edgett en Vijaya Gadde, het hoofd van juridische zaken werden stante pede de laan uitgestuurd. Zeker het ontslag van de juridisch verantwoordelijke voelt daarbij als een afrekening na de korte, maar pijnlijke juridische strijd die Twitter en Musk in de aanloop naar de overname uitvochten. Musk kondigde in april aan dat hij Twitter wilde kopen voor 44 miljard dollar, maar kwam daar later op terug, waarna Twitter een rechtszaak aanspande om de verkoop toch te laten doorgaan. Uiteindelijk veranderde Musk weer van gedachten - omdat hij er juridisch niet bijster goed voor stond? - en besloot hij Twitter toch voor het afgesproken bedrag te willen kopen.

Blijft het bij deze ontslagen? Vermoedelijk niet. De verwachting is dat nog heel wat personeelsleden mogen vrezen voor hun job, naarmate Musk het bedrijf omvormt. The Washington Post meende te weten dat 75 procent van de 7.500 werknemers ontslagen zou worden, maar dat zou Musk volgens Bloomberg ondertussen wel ontkracht hebben in een speech voor de Twitter-werknemers. Toch kan het niet anders dat er ontslagen gaan volgen, zeker wanneer Musk zijn hervormingsplannen doorzet.

2/ Free speech platform

Wat Musk al herhaaldelijke keren aangegeven heeft, is dat hij van Twitter een volwaardig 'free speech platform' wil maken met vrijheid van meningsuiting als absoluut ankerpunt. Hij wil minder moderatie en meer openheid in discussie, en dat zal allicht snel doorgevoerd worden via aangepaste 'terms and conditions'. Wat hij niét wil is dat Twitter door deze aanpassing helemaal in een discours verzeild geraakt met alleen maar radicale meningen en gedachten en waar 'fake news' bijgevolg welig tiert.

Om dat te vermijden gaat hij vermoedelijk meer inzetten op authenticatie van accounts. Musk wil alle fake accounts op die manier verwijderen en zeker zijn dat er ook een 'mens' achter elk Twitter-account zit én dat die identiteit ook geverifieerd werd. Of dat ook voor menselijkere online discussies gaat zorgen? Dat is afwachten, maar wel de hoop van Elon Musk.

3/ Het verdienmodel

De bots en fake accounts van het platform verwijderen heeft nog een ander en allicht belangrijker doel: het optimaliseren van het verdienmodel. Het is heel simpel: bots en allerlei geautomatiseerde accounts klikken niet op advertenties. Anders gezegd: bots kosten Twitter nu alleen maar capaciteit en dus geld, en brengen helemaal niks op. Musk wil het advertentiemodel gaan herbekijken, maar blies de afgelopen dagen wel al warm en koud. Hij lijkt wel meer gerichte advertenties te willen aanbieden en het model optimaliseren. Hij moét ook, wil hij de forse investering van de overname ooit terugverdienen.

Meer inzetten op video en de concurrentie aangaan met YouTube of TikTok is een andere optie. Zeker als daar een advertentiemodel en inkomstenpiste rond gebouwd wordt. In eerdere interviews gaf Elon Musk al te kennen dat video nu een verliespost voor Twitter is: géén inkomsten.

Eerder gaf Musk ook al hints dat hij aan het algoritme van de Twitter-feeds wil sleutelen en gebruikers ook beperkte invloed geven zodat ze meer gericht kunnen sturen wat ze te zien willen krijgen. Ook dat kan het verdienmodel rond advertenties ten goede komen. Maar anderzijds lijkt Musk ook te geloven in een betalend model voor de gebruikers. In de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland is er al een Twitter Blue-abonnementsformule. Daar zal Elon Musk ongetwijfeld verder mee willen experimenteren en de grenzen aftasten: waar willen gebruikers voor betalen en hoeveel?

4/ Naar een allesomvattende app?

Op de langere termijn zou het ons niet verbazen als de nieuwe topman van Twitter de app verder wil uitbouwen richting een allesomvattende app naar analogie van het Chinese voorbeeld WeChat. Die app is uitgegroeid van een pure chat-app tot een app waar Chinezen zowat alles mee kunnen doen: zoals winkelen, onderling betalen, bankieren. Stuk voor stuk toepassingen waar we in de VS en Europa nu nog aparte apps voor gebruiken. Niet vergeten dat Elon Musk ooit nog bij e-betalingsplatform PayPal dienstdeed en daar flink gecasht heeft na de verkoop door eBay.

Maar als Musk zo'n ambitieuze transformatie echt tot een goed einde wil brengen, dan heeft hij de juiste profielen nodig. Heeft Twitter die wel? Het lijkt erop dat hij Twitter dan zowel qua bedrijfsstructuur als qua technologie bijna van de grond op opnieuw gaat moeten opbouwen. Hoe dan ook lijkt het duidelijk dat het Twitter zoals we het nu kennen niet lang meer op deze manier gaat blijven bestaan. Maar wat het echt wordt? Dat blijft toch vooral afwachten. Nogmaals: het is Musk. Wie weet start hij volgende week gewoon met de verkoop van lavabo's op Twitter. Let that sink in.

