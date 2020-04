Xerox ziet af om HP over te nemen vanwege de coronacrisis. Eerder had het al aangekondigd de overnameplannen on hold te zetten.

"De huidige wereldwijde gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende macro-economische en onrust op de markten als gevolg van covid-19 hebben een omgeving gecreëerd die niet bevorderlijk is voor Xerox om de acquisitie van HP Inc. voort te zetten. Dienovereenkomstig trekken we ons bod op de overname van HP in en zullen we niet langer trachten onze lijst van hooggekwalificeerde kandidaten voor te dragen aan de Raad van Bestuur van HP", zo meldt Xerox.

Xerox laat verder weten teleurgesteld te zijn, en is van overtuiging dat de combinatie van Xerox en HP nog steeds voordelen biedt op financieel en strategisch vlak.

"De weigering van HP's Raad van Bestuur om zich gedurende vele maanden op een zinvolle manier bezig te houden en de voortdurende vertragingstactieken ervan zijn een grote slechte dienst gebleken voor HP-aandeelhouders, die een enorme steun voor de transactie hebben getoond."

Xerox deed in november een bod op HP Inc. maar dat werd meermaals afgewezen door de raad van bestuur. Begin dit jaar werd de toon agressiever en volgde tegen maart een vijandig overnamebod, maar dat werd kort nadien tijdelijk stilgelegd door de uitbraak van het coronavirus. Nu trekt Xerox dat bod volledig in..

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

