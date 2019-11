De Chinese smartphonemaker Xiaomi heeft in de afgelopen periode zijn omzet zien stijgen, aan het traagste tempo in zijn bestaan. Het bedrijf hoopt dat tempo op te krikken met een hele reeks 5G-toestellen.

Xiaomi kampt met een minder sterke vraag naar smartphones en concurrentie van de Chinese rivaal Huawei. Dat moet blijken uit de kwartaalcijfers van de Chinese smartphonemaker. De omzet van Xiaomi ging in het eind september afgesloten kwartaal op jaarbasis met 5,5 procent omhoog naar 53,7 miljard yuan (7 miljard euro). Onder de streep bleef een winst van 3,5 miljard yuan over. Groei, dus, maar wel bijzonder trage groei.

De vraag naar smartphones in China staat dan ook onder druk omdat consumenten langer oudere modellen blijven gebruiken. Verder scharen veel klanten zich achter Huawei als teken van steun aan het bedrijf dat door de Verenigde Staten op een zwarte lijst is gezet.

Minstens tien 5G-smartphones

Het houdt Xiaomi alvast niet tegen om grootse plannen te maken voor volgend jaar. Tijdens de kwartaalresultaten kondigde het bedrijf meteen ook aan dat het in 2020 minstens tien smartphones zal uitbrengen die 5G ondersteunen. Volgens de smartphonemaker is China klaar voor een mainstream 5G-telefoon. Het bedrijf heeft al enkele van deze toestellen in de portefeuille, het bracht er dit jaar een drietal uit.

Xiaomi is de vierde grootste smartphonemaker ter wereld, achter Samsung, Huawei en Apple. Het doet vooral zaken in Azië, en is pas sinds dit jaar echt actief op de Belgische markt. Of en hoeveel van de 5G-toestellen naar ons land komen is nog niet duidelijk. De 5G-standaard zelf is in ons land nog niet beschikbaar, en lijkt dat ook niet meteen te worden.