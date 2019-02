YouTube haalt ongepaste reacties weg bij kindervideo's

Een YouTube-gebruiker, MattsWhatItIs, stuitte op onschuldige, onopvallende filmpjes die wel bijzonder vaak werden bekeken en die opvallend veel reacties hadden. Het ging bijvoorbeeld om filmpjes van kleine meisjes die bezig waren met gym of yoga. De kinderen werden in de reacties ''godin'' of ''Barbie'' genoemd, of iemand stelde voor wat ze in andere filmpjes zouden kunnen doen, op het randje van seksueel. Wie zulke filmpjes bekijkt, wordt door het algoritme van YouTube automatisch op het spoor gezet van vergelijkbare filmpjes, en ook daar waren zulke reacties te vinden.

Volgens de blogger gaat het om een 'softcore pedofilienetwerk' dat gebruik maakt van de commentaarsectie. Het gaat voor alle duidelijkheid telkens om onschuldig beelden, waarin meisjes bijvoorbeeld turnoefeningen doen en heel kort een seksuele houding lijken aan te nemen of een beetje bloot laten zien. In de commentaren wordt het tijdslot aangegeven waarop die suggestieve beelden te zien zijn.

Het duurde niet lang voor grote bedrijven als Walt Disney, Nestlé, Dr Oetker en gameontwikkelaar Epic Games hun advertenties terugtrokken. De advertenties van onder andere Nestlé en Disney werden dan ook vertoond vlak voor de video's die door pedofielen gebruikt werden. "We hebben onmiddellijk actie ondernomen door accounts en kanalen te verwijderen, illegale activiteiten te melden aan de autoriteiten en door onterende opmerkingen uit te schakelen", zo meldt een woordvoerder.

Het is lang niet de eerste keer dat YouTube zich moet excuseren wanneer er ongepaste content, zij het extremistische filmpjes, bizarre kindervideo's of, welja, pedofiel getinte video's, getoond worden en van advertenties voorzien. Net zoals de vorige keren, haalt YouTube de ongepaste reacties weg en onderzoekt het de zaak. YouTube gebruikt kunstmatige intelligentie en mensen om filmpjes te beoordelen. Elke minuut wordt er voor honderden uren aan materiaal geüpload.