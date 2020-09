Videoconferencingplatform Zoom heeft er een bijzonder goed tweede kwartaal op zitten.

De software, die stevig in populariteit steeg door de thuiswerkmaatregelen die eerder dit jaar wereldwijd werden ingevoerd, tekent 663,5 miljoen dollar aan inkomsten op. Dat is drie keer meer dan een jaar eerder, toen het 145,8 miljoen dollar binnenhaalde in het tweede kwartaal van 2019.

Zo'n 80% van die inkomstengroei komt van nieuwe betalende klanten. In totaal maken nu 370.000 bedrijven met meer dan tien werknemers gebruik van de dienst, een stijging van 458 procent jaar op jaar.

Voor het fiscale jaar 2021 verwacht het bedrijf nu 2,39 miljard dollar aan inkomsten, zegt CEO Eric S. Yuan. Zoom groeide vooral in het eerste kwartaal van dit jaar pijlsnel, mede door de coronacrisis die vergaderingen in levenden lijve lastig maakten. Toen werd verwacht dat veel bedrijven de dienst na verloop van tijd weer zouden opzeggen, maar dat blijkt niet het geval.

In zijn eerste maanden werd het platform ook geplaagd door securityproblemen en kritiek over een gebrek aan encryptie. Het is nog altijd bezig die beveiliging dicht te timmeren.

