Populaire videobelsoftware Zoom is aan versie 5.0. Het platform, dat de voorbije maand kritiek kreeg om zijn datalekken, is de beveiliging aan het dichttimmeren.

Zoom zei begin april dat het zich enkele weken op beveiliging en privacy van zijn platform ging concentreren, en dat moeten we merken aan de update. Het bedrijf lijkt alvast snel te schakelen om een groot deel van de kritiek te weerleggen, en een aantal van de gevonden lekken te verhelpen.

Versie 5.0 groepeert verschillende beveiligingsfuncties onder een eigen menu en geeft je de mogelijkheid om snel vergaderingen op slot te zetten, om deelnemers aan de deur te zetten en te zorgen dat flauwe grappenmakers hun scherm niet kunnen delen, of niet kunnen chatten.

Een Zoom-sessie zal nu ook standaard een wachtwoord nodig hebben. De zogeheten wachtkamer, waarbij de beheerder mensen moet toelaten tot de vergadering en ze dus niet zomaar kunnen binnenvallen, was voordien al standaard aangezet.

De functies lijken vooral een antwoord op zogenaamde 'Zoombombing', waarbij een onverlaat een meeting binnenvalt en het scherm overneemt met, meestal, iets pornografisch of schokkends.

Zoom gaat daarnaast de versleuteling van zijn gesprekken opschroeven. Het gebruikt nu AES 256-bit GCM encryptie, al wordt die nog niet end-to-end, ingezet. Zoals eerder gerapporteerd zullen zakelijke klanten ook kunnen aangeven via welke datacenters, of welke regio's ze hun communicatie sturen. Die functies moeten eerdere kritiek (deels) weerleggen er eventueel kan worden meegeluisterd met zakelijke gesprekken via Zoom.

Zoom zei begin april dat het zich enkele weken op beveiliging en privacy van zijn platform ging concentreren, en dat moeten we merken aan de update. Het bedrijf lijkt alvast snel te schakelen om een groot deel van de kritiek te weerleggen, en een aantal van de gevonden lekken te verhelpen. Versie 5.0 groepeert verschillende beveiligingsfuncties onder een eigen menu en geeft je de mogelijkheid om snel vergaderingen op slot te zetten, om deelnemers aan de deur te zetten en te zorgen dat flauwe grappenmakers hun scherm niet kunnen delen, of niet kunnen chatten. Een Zoom-sessie zal nu ook standaard een wachtwoord nodig hebben. De zogeheten wachtkamer, waarbij de beheerder mensen moet toelaten tot de vergadering en ze dus niet zomaar kunnen binnenvallen, was voordien al standaard aangezet. De functies lijken vooral een antwoord op zogenaamde 'Zoombombing', waarbij een onverlaat een meeting binnenvalt en het scherm overneemt met, meestal, iets pornografisch of schokkends. Zoom gaat daarnaast de versleuteling van zijn gesprekken opschroeven. Het gebruikt nu AES 256-bit GCM encryptie, al wordt die nog niet end-to-end, ingezet. Zoals eerder gerapporteerd zullen zakelijke klanten ook kunnen aangeven via welke datacenters, of welke regio's ze hun communicatie sturen. Die functies moeten eerdere kritiek (deels) weerleggen er eventueel kan worden meegeluisterd met zakelijke gesprekken via Zoom.