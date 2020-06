Videoplatform Zoom werkt aan een systeem om gebruikers te blokkeren op basis van geografische locatie. De functie moet een antwoord bieden op de hetze ronde een herdenking van het Tienanmen-bloedbad. Zoom sloot toen op vraag van de Chinese overheid de accounts van drie Amerikaanse activisten.

De Chinese dissidenten, die in de VS en Hong Kong wonen, wilden een conferentie houden om de verjaardag van het Tienanmen-bloedbad te herdenken. Bij de deelnemers aan die conferentie waren ook mensen die vanuit China zelf inbelden. Volgens The Humanitarian Group, een van de geblokkeerde accounts, werd de meeting stilgelegd om 'lokale wetten' te volgen.

In een blogpost zegt het bedrijf nu dat het de accounts weer heeft hersteld. Zoom meldt dat de Chinese overheid het bedrijf in mei en begin juni informeerde over vier meetings die activisten wilden organiseren om het bloedbad op het Tienanmen-plein te herdenken. Drie van die vergaderingen zouden deelnemers vanuit China bevatten, waarna Zoom de vergaderingen stillegde en de organisatoren blokkeerde om tegemoet te komen aan Chinese wetten die dat soort meetings verbieden. Het bedrijf zegt dat de vierde meeting wel kon doorgaan omdat er geen mensen vanuit China aan deelnamen.

In dezelfde blogpost zegt Zoom ook dat het werkt aan nieuwe functies die het mogelijk moeten maken om gebruikers te blokkeren op basis van hun locatie. "Zoom is technologie aan het ontwikkelen die ons toelaat om deelnemers te verwijderen of blokkeren, gebaseerd op hun locatie", schrijft het bedrijf, "Dat laat ons toe om in te gaan op verzoeken van lokale autoriteiten wanneer zij vinden dat activiteiten op ons platform illegaal zijn binnen hun grenzen."

Zoom zegt dat het de meetings niet zou hebben stilgelegd als het de mogelijkheid had om deelnemers op basis van geografische locatie te blokkeren. Mensen buiten China kunnen zo over Tienanmen praten, zo gaat de redenering, en de Chinese censuur zou alleen gelden binnen het land zelf. Bij het Tienanmen bloedbad, 31 jaar geleden, trad de Chinese overheid hard op tegen demonstranten die op het gelijknamige plein actie voerden voor meer democratie. Herdenkingen van Tienanmen worden meestal op 4 juni gehouden. Het onderwerp geldt als taboe binnen China.

Zoom kreeg veel kritiek voor het (tijdelijk) verwijderen van de accounts en de gewilligheid van het bedrijf om zich naar de Chinese censuur te schikken. Als Amerikaans bedrijf, zo vinden activisten, moet het Amerikaanse waarden als vrijheid van meningsuiting onderschrijven.

De hetze komt bovenop een stapel schandalen die het videoplatform de voorbije maanden al wist te verzamelen. Het platform is op korte tijd stevig uit zijn voegen gegroeid, omdat het tijdens de verschillende lockdowns wereldwijd vaak werd ingezet om toch contact te houden. Met die groei kwam echter ook vragen over securityproblemen, waaronder de praktijk van 'zoombombing' (die mensen toelaat om andermans vergaderingen over te nemen) en een gebrek aan versleuteling. Het bedrijf kwam eerder ook onder vuur omdat het calls door China stuurde, iets wat Zoom zelf een vergissing noemt.

