Data News ging aan de slag met de OnePlus 7T en 7T Pro. De telefoons bieden nog steeds waar voor hun geld, maar we vragen ons af waarom het bedrijf vrijwel hetzelfde toestel als een half jaar geleden uitbrengt.

OnePlus is al enkele jaren een spelbreker voor Huawei en Samsung. Het bedrijf brengt twee keer per jaar een vlaggenschip uit (sinds dit jaar een 'gewoon' model en een 'pro' versie) gebundeld met stevige specificaties aan een lage of tenminste redelijke prijs ten opzichte van de topmodellen.

Die formule blijft het behouden met de OnePlus 7T en de OnePlus 7T Pro en na een tweetal weken met beide toestellen moeten we bevestigen dat dit nog steeds uitstekende toestellen zijn, zeker in hun prijsklasse.

Wel vragen we ons af waar het grote verschil zit met een half jaar geleden. Het gaat zowel qua looks als specificaties voor 95 procent om hetzelfde toestel, gelukkig ook voor dezelfde prijs. Bij de 7T Pro krijg je een iets groter scherm (6,67 inch vs. 6,55 inch), maar dat is met het blote oog amper zichtbaar. Beiden hebben een 90 Hz-scherm, 4.000 mAh batterij, 8 gigabyte RAM en 256 gigabyte opslag.

OnePlus 7T en 7T Pro © PVL

Tikkeltje sneller

Het voornaamste verschil met een half jaar geleden is de processor, Snapdragon 855 Plus, waar de voorganger op de 'gewone' 855 draait. Maar ook dat is in weze geen nieuwe chip, hooguit een hoger geklokte versie. Dat betekent in principe dat u nog beter kan gamen op de 7T Pro. Maar laten we dat ook nuanceren dat dit op zich geen probleem was bij de 7 Pro. OnePlus en Qualcomm hebben daarmee een probleem aangepakt dat eigenlijk geen probleem was.

OnePlus 7 Pro © OnePlus

Helaas komt die hogere kloksnelheid wel met een paar bijwerkingen. Zo valt het bij langdurig schermgebruik op dat de telefoon soms aanzienlijk warmer wordt dan haar voorganger. Dan hebben we het niet over loodzware games maar simpelweg... Twitter, Facebook, Instagram of Whatsapp. Niet dat de telefoon onaangenaam warm wordt, maar we voelen wel temperaturen die bij de 7 Pro niet het geval waren. Al moeten we ook opmerken dat dit niet altijd voorvalt.

OnePlus 7T Pro © OnePlus

Ook in het dagelijks gebruik merken we wat tegenslagen. Zo gebeurde het bij de 7T Pro test opvallend vaak dat de browser blokkeert en de app moest herstart worden. Specifiek gaat het om de ingebouwde browser van Twitter wanneer we daar langer dan 5-10 minuutjes surfen. Mogelijk iets wat eenvoudig kan worden aangepakt met een update, maar het blijft jammer dat er nieuwe kinderziektes opduiken op een telefoon die vrijwel identiek is aan haar voorganger. Bij de gewone 7T merkten we dit probleem overigens niet op.

Camera

Ook de camera is grotendeels identiek aan zijn voorganger. Het voornaamste verschil is dat de 7T-reeks voortaan een macro-modus heeft. Hier merken we vooralsnog het enige aanzienlijke verschil met de oude generatie. Wie van dichtbij met de macromodus beelden neemt krijgt een vollere kleur, vaak net iets meer details en ziet het voorwerp op de voorgrond vaak in zijn geheel scherp. Tegenover de iets oudere 7Pro is die scherpte niet overal even goed op de voorgrond.

Een foto in macromodus met de oude 7 Pro (links), de 7T (midden) en de 7T Pro (rechts) © PVL

Naast de macromodus is er vrijwel geen verschil tussen de 7T, 7T Pro of de iets oudere 7Pro. Is dat slecht? Neen. Ook een half jaar geleden had OnePlus een uitstekende camera. In goede lichtomstandigheden krijg je prachtige foto's en ook de nachtmodus is een plezier om duistere landschappen om te toveren in sfeervolle avondbeelden. De 7T-reeks heeft misschien weinig nieuws te bieden, maar wat goed is, blijft ook goed.

Wie de foto's van de 7T-reeks graag vergelijkt kan hier enkele testbeelden in originele resolutie bekijken. De beelden zijn op hetzelfde moment genomen met de oudere 7 Pro en de nieuwe 7T en 7T Pro.

OnePlus 7T © OnePlus

Conclusie

Is de OnePlus 7T en 7T Pro een must have? Niet tegenover haar voorganger. Maar realistisch gezien is dat ook niet de bedoeling. Wie van een iets oudere OnePlus wil upgraden naar de nieuwste generatie zal wel degelijk vooruitgang merken en ook wie van een ander merk komt kan alleen maar vaststellen dat de telefoon, hoewel hij qua prijs vandaag eerder naar het topsegment leunt, nog steeds waar voor zijn geld biedt. De voornaamste opmerkingen beschouwen we als kinderziektes die wel meer toestellen in hun beginmaanden hebben.

Wat moet dat kosten en is het dat waard?

De OnePlus 7T, met 8GB RAM en 128GB opslag kost 599 euro. De OnePLus 7T Pro met 8GB RAM en 256GB opslag kost 759 euro.

Er is ook een tijdelijke 'McLaren Edition' verkrijgbaar met 12GB RAM en 256GB opslag voor 859 euro.

In dagelijks gebruik gaat u weinig verschil merken tussen de 7T en 7T Pro. Die laatste biedt wel dubbel zoveel opslag en 7,5% meer batterij. Bovendien heeft de 7T Pro een volledig scherm zonder notch (de frontcamera komt uit de telefoon gepopt in selfiemodus). Dat maakt die laatste iets knapper qua design, wat het prijsverschil van 150 euro wel verantwoordt.