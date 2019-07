4 star star star star star

EZCast apparatuur maakt het mogelijk om beelden draadloos te delen via Android, iOS, Mac, Windows en Chrome OS. We testten de EZCast Pro Dongle II die 4K video ondersteunt.

De EZCast Pro II dongle heeft het format van een forse memory-stick met een goudkleurige hdmi-aansluiting aan de kant waar bij een geheugenstaafje normaal de usb-poort zit. Een hdmi-verloopkabeltje is meegeleverd.

De EZCast-dongles zijn compatibel met Miracast, AirPlay en dlna en werken cross-platform op Android, iOS, Mac, Windows en Chrome OS.

Kenmerken

Op de zijkant is er een micro-usb-poort die mhl-compatibel is. Met een schuifschakelaartje op de zijkant activeer je de gewenste video-uitvoer.

Standaard is hdmi actief en dan werkt de micro-usb-poort als stroomtoevoer. Een usb-kabel is meegeleverd. Als voeding kan een vrije usb-poort op de monitor, tv of projector dienen, of je gebruikt een 5V/1A usb-voeding. Kies je voor mhl-uitvoer dan moet het mhl-apparaat minimaal 900 mA stroom leveren, of anders is er geen beeld.

De Pro II heeft een krachtigere soc dan de hier en daar nog verkrijgbare 'gewone' EZCast Pro Dongle. De nieuwe versie heeft meer geheugen dan de oude en kan ook 4K video aan, terwijl de gewone Pro 2K video levert. Nog een verschil tussen beide dongles is dat de Pro II ook ac-wifi aankan, terwijl de Pro beperkt is tot b/g/n-wifi.

Alle informatie over de EZCast Pro Dongle II vind je op de website van de fabrikant.

Ingebruikname

Plaats de dongle in een vrije hdmi-poort, sluit de voedingskabel aan en schakel de tv, monitor of projector naar de hdmi-input. De led op de dongle licht blauw op.

Je ziet een scherm met verbindingsinformatie en een qr-code waarmee je de (ook Nederlandstalige) EZCast Pro-app voor Android, iOS, Mac OS X of Windows downloadt.

Verbind je apparaat met het wifi-netwerk van de dongle. In het instellingenmenu is er een optie om bij een mobiele apparaat een bestaande internetverbinding door te lussen via wifi of 3g/4g met behulp van de hotspot-functionaliteit. De dongle werkt tevens via een router. De directe connectie blijft dan overigens beschikbaar, tenzij je die expliciet uitschakelt, waarna de dongle alleen via een bestaande router bereikbaar is.

Standaard staat de resolutie van de dongle op 720p. via 'Instellingen' wijzig je ze tot maximaal 1080p aan 60 Hz voor de Pro en 2160p aan 30 Hz voor de Pro II.

Werking

Lokale media (foto's, video's, muziek, documenten, scherminhoud) kan je zonder internetverbinding naar de dongle zenden, maar de webbrowser en de optie 'Opslag in de cloud' (Dropbox, Google Drive, Box e.a.) van de EZCast Pro-app functioneren logischerwijze alleen met een werkende internetverbinding.

Sommige 'viewers' zoals die voor foto's of voor MS Office-, Apple iWorks- en Adobe PDF-documenten hebben een sketch-optie voor annotaties. Ook de webbrowser heeft een functie om aantekeningen te maken.

In het hoofdmenu is er ook nog het EZBoard, waarmee meerdere deelnemers aantekeningen op hetzelfde scherm kunnen maken. Ze zien dat dan in 'real time' op het grote scherm en op hun eigen apparaten. Met die tool kan je zelfs visuele quizzen creëren.

Naast casten vanuit het app-menu is er ook een optie om het scherm van je apparaat (zonder audio) op een ander scherm te spiegelen (Mirror-optie).

Bij Mac en Windows kan je als alternatief voor spiegelen de desktops draadloos uitbreiden. Ten slotte kan je de dongle via de EZMirror-optie in het instellingenmenu ook in Miracast-modus plaatsen. Compatibele apparaten kunnen dan via de dongle uitzenden.

Praktijk

De EZCast-dongles zijn zeer flexibel inzetbaar, maar de vele opties maken het soms wel ingewikkeld.

Het is geen overbodige luxe om de online handleiding te raadplegen als je alle mogelijkheden wil benutten. Er zijn overigens drie manuals: voor mobiel, Mac en Windows.

Een geavanceerde mogelijkheid is bijvoorbeeld de split-screen-optie waarmee twee of vier deelnemers tegelijk informatie draadloos op een extern scherm kunnen projecteren. Standaard is de eerste die verbindt de 'host' die alles controleert en de latere 'gasten' die toestemming van de host nodig hebben om te projecteren.

Via een speciaal admin-menu kan men een en ander verder beveiligen, zowel op gebruikers- als op apparaatniveau. Dit is vooral interessant in een conferentieruimte.

Daarnaast is het mogelijk om de EZCast met een pincode (aparte codes voor casting en Miracast) te beschermen; dat is vooral bedoeld om ongewilde onderbrekingen te vermijden door gebruikers die zich buiten de vergaderruimte bevinden.

Een ander optie is om het camerabeeld van een mobiel of tablet 'live' te projecteren.

Eventuele firmware-updates gebeuren ook via het admin-menu.

Sommige videodiensten (bv. Netflix) kan je niet via de bijbehorende app, maar wel via een webbrowser naar een ander scherm zenden. Bij andere (bv. Youtube) werkt de app wel.

Conclusie

EZCast biedt veel van dezelfde mogelijkheden als de eerder geteste draadloze presentatie-oplossingen Crowdbeamer Go en Barco ClickShare CSE-200+. Daarnaast is het voor een deel ook een vervanging voor de Google Chromecast dongles. Het werkt allemaal wat ingewikkelder en minder gelikt, maar de verhouding tussen prijs en mogelijkheden is moeilijk te evenaren.

Prijs: 149 euro voor de 4K ProII; 69 euro voor de gewone 2K Pro.

Bron: www.diskidee.be