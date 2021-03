Met de lancering van ondertussen zijn tweede high-end reeks probeert Oppo voet aan wal te krijgen in ons land. Kan de grootste Chinese speler ook hier potten breken?

Oppo brengt maandag de Find X3-reeks uit, de tweede 'flagship' reeks die ook in ons land te krijgen is. Daarmee wil het bedrijf, kort door de bocht, België veroveren. De Chinese speler steekt zijn ambitie alvast niet onder stoelen of banken. 'We willen een 'premium brand' worden voor jonge mensen in Europa', zegt Maggie Xue, Oppo president voor West-Europa, in een videoconferentie voor journalisten waar ook Data News bij was. 'We hebben een ambitieus doel gesteld voor de komende jaren om een van de topfabrikanten in Europa te worden - en we zijn ervan overtuigd dat we dit zullen bereiken.'

Nummer één

Oppo is, zo vertelt het bedrijf zelf graag, ooit begonnen als elektronicafabrikant van onder meer mp3-spelers. De smartphones kwamen er pas een tiental jaar geleden. Daarmee is Oppo in de thuismarkt volgens Counterpoint Research ondertussen nummer één met een marktaandeel van 21%. Daarbuiten is er nog groeipotentieel. Van de 135 miljoen toestellen die Oppo in 2020 verkocht, werden er zo'n 55 miljoen buiten China aan de man gebracht.

Het bedrijf pronkt in West-Europa met 200% groei jaar-op-jaar, al is dat nu ook weer niet zo moeilijk wanneer je net begint. Het bedrijf landde hier in 2018 en is nu in een twaalftal Europese landen actief. In de nabije toekomst moet daar ook nog Noord-Europa bijkomen. Samenwerkingen met onder meer FC Barcelona, Roland-Garros, Rolex Paris Masters en Lamborghini moet daarbij voor naamsbekendheid zorgen.

Een merk als een ander

Het huidige portfolio in Europa ligt alvast in lijn met wat je van een smartphonefabrikant verwacht: premium telefoons, middensegment en goedkopere telefoons, een smartwatch, oortjes en draadloze laders. Interessant hier is dat Oppo zich, zeker in Europa, als premium brand wil profileren. Het soort merk dat design combineert met technologische hoogstandjes. Daar horen duurdere luxetoestellen bij als de Find X3 Pro, maar ook innovaties die misschien niet meteen praktisch zijn. In de huidige tijden vertaalt zich dat als 'een gek scherm'. Zo kregen we bij de voorstelling van de Find X3-serie ook een prototype van een oprolbaar scherm in handen. De Oppo X, zoals het ding heet, zal waarschijnlijk nooit op de markt komen, maar moet wel tonen wat het bedrijf zoal kan.

De Oppo X met uitrolbaar scherm © Oppo

En ja, dat ziet er leuk uit. Het gaat om een 'zero crease' scherm dat van een 6,7 inch schermdiagonaal, met een druk op de knop, kan worden omgevormd tot een breder 7,4 inch scherm. Het 'overschotje' rolt op in de zijkant van het toestel. Onder dat scherm zitten twee motoren en een dun laagje staal dat lijkt op rupsbanden. Dat systeem klinkt alvast een pak veiliger dan de versies die je manueel moet open- en dichtklappen, al was het maar omdat de mechaniek altijd evenveel kracht zet. Zoals dat hoort, past de software, en de aspectratio, zich aan tussen de kleine en de brede stand.

Leuk spul dus, van het soort dat op een technologiebeurs nog wel boven de zee van andere toestellen kan uitsteken. Het is ook niet de eerste keer dat Oppo inzet op goed uitgedachte technische leukigheden, denk bijvoorbeeld aan de pop-up-camera waarmee de Reno-serie iets langer in het geheugen blijft hangen dan al die andere rechthoeken met een chip erin.

Ondertussen in België

Die 'premium' brands zijn ook degenen die het goed doen in ons land. Dan denken we vooral aan Samsung. Uit GfK-cijfers over 2019 moet blijken dat zowat de helft van de verkochte telefoons in ons land gemaakt wordt door de Zuid-Koreaanse producent. Daarnaast hebben ook Apple, OnePlus en Huawei een stevig marktaandeel. Die laatste worstelt echter al een tijd met diplomatieke problemen en moest overstappen naar een sterk aangepaste versie van Android zonder de apps uit Google Play, waardoor de populariteit vermoedelijk een stevige knauw kreeg. De jonge honden staan echter klaar om die plaats in te nemen. Naast Oppo heeft ook die andere Chinese speler, Xiaomi, sinds vorig jaar zijn modellen op de Belgische markt gegooid.

Dat is niet toevallig. De laatste jaren hebben duidelijk gemaakt dat voor Chinese producenten de Amerikaanse markt wegvalt. Huawei mag er geen toestellen leveren na beschuldigingen van spionage, Xiaomi houdt het om gelijkaardige redenen noodgedwongen op een kleine selectie van alleen accessoires. Oppo lijkt het risico niet eens te nemen en brengt helemaal geen toestellen uit in de VS. Daardoor worden alle andere markten zoveel belangrijker, en Europa is nu eenmaal een van de rijkere markten voor smartphones.

De markt bestaat al

Het is ook een van de meer verzadigde markten, zegt Dirk Pauwels, directeur voor Oppo Belux, aan Data News. 'Vandaag hebben we een heel ander landschap dan in bijvoorbeeld 2013. We trekken met Oppo onmiddellijk naar het premium segment, omdat de markt al van heel hoog tot heel laag bestaat. Vroeger kwamen merken de markt op toen bepaalde prijssegmenten nog niet ingevuld werden op Europees niveau.' De man kan het weten, hij zette tussen 2014 en 2018 als country manager voor Huawei dat merk mee op de kaart. Hij moet dat nu nog eens overdoen voor Oppo.

'Je merkt dat de consument vandaag veel globaler is geworden', aldus Pauwels. 'Belgische consumenten weten wat er in andere landen en werelddelen gebeurt. Dat is ook een opportuniteit voor merk als Oppo.' De reputatie van het merk in Azië meenemen naar hier, zoiets. En dat betekent vooral: Europeanen overtuigen van het eigen kunnen, en misschien een beetje ingaan tegen eerder opgebouwde verwachtingen.

'We moeten de Belgische consument nog uitleggen dat we een premium brand zijn'

'Je ziet dat Aziatische merken vroeger werkten vanuit 'value for money', meer waar voor je geld. Maar ondertussen is er daar een verschuiving gaande. Aziatische consumenten hebben nu meer koopkracht en gaan meer van die high-end telefoons kopen. Er is daar nu meer aandacht voor snelheid en processoren, voor het premium segment', zegt Pauwels. De toestellen worden dan ook vaak eerst voor de Aziatische markt gemaakt, en dan uitgerold naar andere werelddelen. 'Wat we nu zien is dat we die toestellen vanuit China aangereikt krijgen als driver. We willen die hier ook op de markt zetten als statement naar de consument, maar daar is nog een weg af te leggen. We moeten de Belgische consument nog uitleggen dat we een premium brand zijn. Maar we spelen wel mee in dat segment. Een flagship als de Find X3 is daarom relevant voor de technologie. De ontwikkeling ervan laat ons toe om die innovaties ook gradueel uit te rollen naar andere segmenten. Die high-end innovatie gaat achteraf ook in lagere segmenten komen, maar je moet eerst mee zijn.'

Het voorbije jaar was vooral een opwarmertje, zegt Dries Cludts, woordvoerder van Oppo. 'De Find X2 was een van de eerste toestellen die gecertificeerd werd op het Proximus 5G-netwerk. Dat toestel werd in beperkte mate via Proximus en andere kanalen verspreid. We hebben het voorbije jaar gewerkt aan relaties met retailers en operatoren, voor het moment waarop we echt naar de markt gaan stappen.' Of de Find X3 dat gaat doen, of toch de afspraken met retailers en providers, is nog de vraag. 'We gaan als merk zeker op lokaal niveau investeren', zegt Pauwels. 'Dat maakt deels het verschil. In 2021 gaan we het merk relevant maken en zorgen dat eindconsument weet wat het is en waar het voor staat.'

