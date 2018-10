Review: PDF's creëren, bewerken en delen

Nuance introduceerde de eerste versie van Power PDF in 2014, als opvolger van zijn nog oudere pdf-creatiesoftware PDF Converter, waarvan de laatste versie 8 in 2012 verscheen. In 2016 kwam de flink verbeterde versie 2 van Power PDF uit. Twee jaar later volgt dan versie 3, die we hier testen.

De prijs ging lichtjes, maar niet dramatisch naar omhoog. De 'Standard'-versie voor individuele gebruikers kost 109 euro. De door ons geteste 'Advanced'-versie kost 179 euro. Die bevat als extra vooral samenwerkingsmethodes voor bedrijfsgebruik. Bovendien kan je met deze versie pdf-documenten digitaal ondertekenen via de Belgische eID of DocuSign.

Adobe Acrobat DC is voor bedrijven alleen in abonnementsformule verkrijgbaar, vanaf 15,72 euro per maand voor de 'Standard'- en vanaf 18,14 euro per maand voor de 'Pro'-variant.

Beide uitvoeringen van Nuance Power PDF kan je vijftien dagen lang gratis uitproberen. Je installeert de software en kiest dan voor de proefperiode. Activeren gebeurt met behulp van een elektronische sleutel.

Nuance Power PDF biedt grotendeels dezelfde mogelijkheden als Adobe Acrobat DC, maar er zijn ook wezenlijke verschillen.

Nieuwigheden en verbeteringen

Nuance Power PDF heeft een lint-gebruikersinterface zoals in Microsoft Office en die werd in de nieuwe versie aangepast aan de laatste Office-ontwikkelingen. De bedoeling is om de leercurve te beperken: als je de Office-interface gewend bent, kan je ook met Power PDF aan de slag. Bij Adobe Acrobat DC ontbreekt die lintinterface.

Dankzij tabs kan je nu in één venster verschillende documenten openen in verschillende tabs. De linten richten zich naar de context en tonen alleen functies die van toepassing zijn.

Met één knop voeg je voortaan geopende documenten samen tot één pdf, waarbij je zelf de volgorde van de documenten in de uiteindelijke pdf bepaalt.

In een bedrijfsomgeving is die voor de meeste gebruikers vertrouwde grafische interface een van de belangrijkste voordelen van Power PDF, naast uiteraard de lagere licentieprijs.

De nieuwe ondersteuning voor digitaal ondertekenen (eSignature van DocuSign rechtstreeks in de pdf-interface, maar ook Belgische eID) vermeldden we al.

In Power PDF 3 verbeterde Nuance de conversie en compatibiliteit van pdf's. Zo ondersteunt de software de ISO PDF 2.0-norm, die garandeert dat documenten compatibel zijn met zowat alle pdf-lezers en pdf-processors.

Microsoft Office-documenten kan men in beide richtingen (dus van of naar pdf) converteren met een verbeterd behoud van de lay-out en doorzoekbaarheid. Plug-ins voor Word, Excel en PowerPoint laten pdf-bewerkingen in die programma's toe zonder ze te verlaten. Ook de pdf-plug-ins voor Chrome en Firefox zijn nog altijd van de partij.

De Advanced-versie laat toe om met meerdere personen in een netwerk aan pdf-documenten te werken, zonder conflicten tussen verschillende versies.

Samenwerking en uitwisselbaarheid

De Advanced-versie ondersteunt tal van documentbeheersystemen, zoals OpenText eDOCS, HP WorkSite, Livelink, OpenText Enterprise Connect, NetDocuments, Worldox, EMC Documentum, Xerox DocuShare, Therefore, HP Trim, Office 365 en SharePoint.

Daarnaast deel je pdf's via cloud-opslagsystemen zoals Evernote, Box, Google Drive en Microsoft OneDrive.

Adobe Acrobat DC ondersteunt wel de documentbeheersystemen, maar niet alle cloud-opslagsystemen (geen Evernote of Google Drive).

Via de functie nalevingscontrole creëer je eenvoudiger dan bij Adobe Acrobat DC documenten die gegarandeerd compatibel zijn met 'open' pdf/a-documentformaten (ISO 19005-1 PDF/A-1,PDF/A-2 en PDF/A-3). Die speciale variant van het portable document format is ontwikkeld voor archivering (vandaar de "/a").

Via bewaakte folders automatiseer je de creatie van pdf- en tiff-bestanden op basis van documenten in allerlei formaten.

Power PDF kan niet alleen pdf's naast elkaar vergelijken, maar ook pdf's vergelijken met Word-bestanden. Dat laatste kan niet in Adobe Acrobat DC.

Documentrevisies kan men in pdf's opslaan, volgen en openen.

Scannerfuncties

Traditioneel ondersteunt Power PDF meer scannerfuncties dan Adobe Acrobat. Je kan direct via de scanner pdf-documenten creëren.

Voor OCR en het creëren van doorzoekbare pdf's wordt de optische tekstherkennings-engine van OminPage gebruikt. Verschillende ocr-talen zijn ondersteund, waaronder Frans, Engels en Nederlands. Na het scannen kan je het resultaat direct proeflezen en fouten corrigeren.

De ocr-engine is ook bruikbaar om doorzoekbare pdf's te creëren van reeds gescande pdf-bestanden. Adobe Acrobat DC kan dit uiteraard ook, maar Power PDF kan als extra gescande beeld-pdf's automatisch detecteren en converteren (batch-verwerking).

De software ondersteunt netwerkscanners en het apart verkrijgbare Nuance-product eCopy ShareScan waarmee je scan-workflows automatiseert.

Conclusie

Nuance Power PDF 3 is een sterk en vooral goedkoper alternatief voor Adobe Acrobat DC, met enkele unieke functies, zoals een Office-compatibele interface en integratie met Office, krachtige batchverwerking, snelle combinatie van pdf's in één document en goede ondersteuning voor standaarden.

Prijs: 109 euro (Standard); 179 euro (Advanced)

