4 star star star star star

De IronWolf 110 2,5-inch ssd van Seagate is bedoeld voor permanent en langdurig nas-gebruik. Ze bestaat in capaciteiten van 240 GB tot 3,8 TB. Wij testten de 1,9 TB versie.

Seagate's Ironwolf 110 NAS SSD is een 2,5-inch SATA-3 ssd die speciaal ontworpen is voor 24/7-gebruik in nas-servers. Ze is zowel geschikt voor een all-flash array (AFA) of als cache-drive(s) in een nas met traditionele harde schijven zoals de eerder geteste Seagate IronWolf NAS HDD.

Kenmerken

Deze 2,5-inch nas ssd is verkrijgbaar in capaciteiten van 240 GB tot 3,8 TB. Wij testten de 1,9 TB versie (ZA1920NM10001).

Seagate geeft vijf jaar garantie op deze ssd of 3.500 TBW. De 'endurance rate' verschilt naargelang de capaciteit, maar is verhoudingsgewijs bij elke capaciteit zeer hoog. (De opgegeven levensduur varieert van 438 TBW voor de 240 GB ssd tot 7.000 TBW voor de 3,8 TB ssd.) Deze nas ssd's zijn werkelijk bedoeld voor intensief gebruik in 24/7-systemen

De versie die wij testten ondersteunde nog niet het Seagate IronWolf Health Management (IHM)-bewakingssysteem, een soort verbeterde versie van S.M.A.R.T. waarover je meer verneemt in de hierboven gelinkte test van de Seagate IronWolf nas hdd. IHM-ondersteuning wordt 'binnenkort' toegevoegd via een firmware-update.

Wel is bij de aankoop een gratis abonnement inbegrepen op de Seagate Rescue-gegevenshersteldienst in het geval er onverhoopt toch gegevensverlies zou optreden.

De lange levensduur is mede te danken aan Seagate's DuraWrite-technologie, die zorgt voor een ruimte overprovisionering, een systeem waarbij delen van het flash-geheugen voorbehouden zijn voor herstel van kapotte geheugencellen en automatisch worden ingeschakeld wanneer nodig.

Simpel gezegd hebben deze ssd's intern een veel hogere capaciteit dan beschikbaar is voor gebruikersdata; die reserve kan worden ingeschakeld bij slijtage.

Ze dient ook om het aantal effectieve schrijfoperaties op het flashgeheugen te verminderen en zogenaamde 'garbage collection' van gewiste data zo lang mogelijk uit te stellen. Minder schrijfoperaties leidt uiteraard tot een langere levensduur van de flashgeheugencellen.

De zelf ontwikkelde controller in deze ssd's comprimeert data trouwens zoveel mogelijk vóór ze wordt geschreven, wat het aantal nodige schrijfoperaties extra vermindert.

Behalve verhoging van de levensduur zorgt DuraWrite ook voor een kortere 'latency' (vertragingsfactor) en voor een snellere doorvoersnelheid, vooral dan bij het schrijven en lezen van 'random' data.

In een nas gevuld met uitsluitende IronWolf ssd's zijn volgens Seagate continue schrijfsnelheden tot 560 MB/s en leessnelheden tot 535 MB/s mogelijk. Dat is ongeveer het maximaal haalbare bij een 6 Gbit/s SATA-interface.

Prestaties

Seagate stuurde ons maar één drive, dus dan is het moeilijk om de nas-prestaties in een echte array te meten. Die ene ssd testten we darom op exact dezelfde manier als de eerder besproken Seagate IronWolf hdd in een Synology DS718+ nas (lees onze eerdere review).

In onze standaardtest met de Intel NAS Performance Test (naspt), die verschillende applicatiegerichte benchmarks uitvoert aan de hand van ruim 36 GB testdata, noteren we een gemiddelde gewogen algemene werksnelheid rond de 406 MB/s, al naargelang de configuratie. Dat is in dezelfde omstandigheden ruim anderhalve keer sneller dan de hdd.

In de Parkdale-benchmark zien we sequentiële schrijf- en leessnelheden rond de 108 MB/s (1 GB bestand, 1 MB block size) en random QD32 schrijf- en leessnelheden (250 MB bestand, 64 KB block size) van 11 en 14 MB/s (2905 en 3463 iops) respectievelijk. Dat is grotendeels vergelijkbaar met de hdd.

Conclusie

De Seagate IronWolf IronWolf 110 NAS SSD presteert goed, is compleet stil en heeft een lange levensduur. Ze is zowel geschikt voor gebruik in een all-flash array (AFA) of als cache in een traditionele array.

Gemiddelde internetprijs: 396 euro voor de 1,92 TB versie

Bron: www.diskidee.be