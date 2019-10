3 star star star star star

Met de Versa 2 bracht Fitbit zopas een opvolger uit van zijn populairste fitnesstracker uit 2018. Aan de buitenkant ziet het nieuwe model er nagenoeg identiek uit, maar onder de motorkap blijkt er flink gesleuteld. Data News ging wat toertjes lopen met de wearable.

Je moet echt goed kijken om verschillen te spotten tussen de oorspronkelijke Versa en de Versa 2. De meest in het oog springende aanpassing is dat het nieuwe model maar één knop heeft in plaats van drie buttons. Een hele verbetering wat ons betreft, want op de vorige Versa drukten we - zelfs na maanden van gewenning - nog regelmatig op de verkeerde knop. De functies die achter de geschrapte buttons schuilden, bedien je nu via veegbewegingen op het aanraakscherm en dat werkt een stuk intuïtiever.

...