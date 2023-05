IT doet het met minder

De inspanningen rond duurzaamheid draaien bij de IT-afdeling vooral rond hernieuwbare energie. Of rond efficiënter met energie omgaan.

Belgische IT-bedrijven staan voor een heleboel uitdagingen die hun verdere groei kunnen belemmeren: zwakkere financiële markten, druk op de kosten door inflatie en het ondertussen al beruchte gebrek aan gekwalificeerd talent. Maar de gas- en elektriciteitscrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft hen dit jaar – noodgedwongen? – ook extra doen nadenken over hun energieconsumptie. Dat blijkt ook uit de ICT Guide enquête van Data News.

Hoe groter het bedrijf, des te groter de kans ook dat de organisatie investeert in oplossingen rond sustainability. En dan hebben we het over duurzaamheid in de brede zin van het woord, zoals in alle SDG’s (Sustainable Development Goals, nvdr) die de Verenigde Naties al in 2015 aannam. Het zijn deze 17 doelen die de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling uitmaken. Uiteraard zijn dat heel wat klimaatgerelateerde doelen, maar evengoed zijn er SDG’s rond armoede, gendergelijkheid, onderwijs en eerlijk werk. Duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking komen samen in deze SDG’s.

Energiegebruik in datacenters

Bij de grootste bedrijven (meer dan 500 werknemers) investeert 7 op de 10 in duurzaamheid. Tussen de 50 en 500 werknemers valt dat terug tot ruim 6 op 10 en bij de nog kleinere bedrijven zakt het nog wat verder weg. Wanneer we gerichter vragen naar de maatregelen om de ecologische voetafdruk van IT te verminderen – meerdere antwoorden waren mogelijk -, dan blijkt het topantwoord het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (42%). Maar ook het efficiënter energiegebruik in datacenters (21%) en virtualisatie van servers (bijna 24%) worden vaak genoemd.

Wanneer organisaties kiezen voor een nieuw datacenter, dan houden ze ook duidelijk rekening met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie – van 4 op de 10 bij de kleinste bedrijven tot meer dan 7 op de 10 bij de grootste. Energie-efficiëntie bij een nieuw datacenter scoort nog wat hoger als duidelijk aandachtspunt: tot meer dan 8 op de 10 bij de grootste bedrijven.

Toch wordt dan uiteindelijk niet noodzakelijk het meest duurzame datacenter effectief gekozen. De totale kosten blijken voor 33% van de bedrijven dan toch het grootste obstakel. Duurzaam dus, maar niet tegen elke prijs.