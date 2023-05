Dit is wat u denkt over de huidige IT-trends

Is het internet écht in volle evolutie? En hoe omarmen Belgische bedrijven nieuwe technologie? Wij stelden de vragen en jullie gaven de antwoorden. Een verslag van de ICT Guide enquête in zeven thema’s.

De redactie voerde in maart een marktbevraging uit rond de toekomst van ICT en het internet. In totaal vulden 781 deelnemers de enquête in waarvan u de belangrijkste resultaten en analyse in het magazine én in dit online dossier leest.

54% van de respondenten werkt in de dienstverlenende privésector. Industrie en productie is goed voor 19%. Ruim 20% van alle respondenten werkt dan weer in de openbare sector (overheid), en nog eens 14,5% in de non-profit, inclusief de gezondheidszorg. Belangrijk om weten is dat de enquête voor ongeveer een derde ingevuld werd door de CEO of zaakvoerder van het bedrijf. Nog eens een derde werkte in een IT-gerelateerde functie van CIO en IT-manager tot systeembeheerder of programmeur. De rest van het panel valt uiteen in allerlei functies zoals marketing manager, financial manager en sales manager. Dat betekent wel dat voor een aantal vragen lang niet iedereen een antwoord kon geven. Bij sommige vragen in de enquête hebben we in de verwerking dan ook abstractie genomen van de ‘weet ik niet’ antwoorden.

Om het overzichtelijk te houden, deelden we de resultaten op in zeven thema’s:

Connectiviteit: Bedrijven zoeken in glasvezel vooral nog hogere snelheden.

Cloud & datacenter: Zowel public als private cloud vinden meer ingang in ons land.

AI: IT ziet in kunstmatige intelligentie de opportuniteiten, maar angst is er ook.

Cybersecurity: De helft van de Belgische bedrijven scherpte de IT-security aan.

Sustainability: IT doet het met steeds minder.

Web3: Het internet aan de vooravond van de grote verandering.

Collaboration & workplace: Maakt collaboration software ons nu productiever?