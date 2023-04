BBC verzet zich tegen label van “door overheid gefinancierd medium” op Twitter

De Britse openbare omroep BBC verzet zich tegen het label van “door de overheid gefinancierd medium” op Twitter. De omroep is naar eigen zeggen in gesprek met het socialmediaplatform over de kwestie.

In een mededeling zei BBC dat het altijd al onafhankelijk is geweest. “We worden gefinancierd door de Britse bevolking via de licentievergoeding”, klinkt het zondag. Het label verwijst door naar een pagina van het helpcenter van Twitter. Daar staat dat “aan de staat gelinkte media”, media zijn waarbij de overheid “controle heeft over redactionele inhoud via financiële middelen, directe of indirecte politieke druk en/of controle over productie en distributie”.

Bijvoorbeeld het Iraanse staatspersagentschap IRNA of de Chinese staatsmedia hebben zo’n label. In een andere post in het helpcenter staat dat het Amerikaanse NPR en BBC onafhankelijk zijn, en daarom niet beschouwd worden als “aan de staat gelinkte media”.

BBC objects to ‘government funded media’ label on one of its main Twitter accounts https://t.co/EGTJexFQSS — BBC News (World) (@BBCWorld) April 10, 2023



NPR kreeg wel het label “door de overheid gefinancierde media”, en nu kreeg de BBC dat ook. De Belgische openbare omroepen VRT en RTBF hebben (voorlopig) zo geen label. BBC heeft steeds zijn onpartijdigheid behouden, klinkt het.

De omroep werkt volgens een Koninklijk Decreet dat wordt overeengekomen met de regering, waarin staat dat de omroep “onafhankelijk moet zijn”. De Britten betalen elk jaar een licentievergoeding van 159 pond (181 euro) om de output van de BBC te financieren.

Enkel het acount @BBC, dat vooral tweet over BBC-programma’s en podcasts, heeft momenteel het label, de nieuwsaccounts zoals @BBCNews of BBCBreaking hebben het (nog) niet. Nochtans hebben de nieuwsaccounts van BBC veel meer volgers.