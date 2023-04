Amazon stopt alweer met Halo wearables

Het departement verantwoordelijk voor de fitness-toestellen en –apps wordt stopgezet om kosten te besparen.

Amazon stopt met zijn Halo-reeks van sportwearables. ‘We hebben de moeilijke beslissing genomen om het Halo-programma af te bouwen’, meldt Melissa Cha, VP voor smart home en gezondheid bij de techgigant, in een mail aan werknemers. Daar horen ook een reeks ontslagen bij.

De bestaande hardware wordt de volgende maanden stopgezet. Toestellen als de Halo View, Band en Rise zijn al van de website van Amazon verdwenen, al zijn ze mogelijk nog bij andere retailers te vinden. Vanaf 31 juli 2023 zullen deze toestellen ook geen ondersteuning meer krijgen.

De stopzetting past binnen een grotere ontslaggolf bij Amazon (en veel van zijn concurrenten) om kosten te besparen in economisch moeilijker tijden. Daar komt bij dat Amazon vrij laat was met een eigen health tracker. De eerste tracker werd in 2020 gelanceerd, de Halo View eind 2021. Op dat moment was de markt al redelijk gevuld met concurrenten als Fitbit, Apple en Samsung, die bovendien meer geavanceerde toestellen uitbrachten.

In een blog zegt Amazon dat het klanten zal terugbtalen die in de voorbije twaalf maanden een toestel of accessoire van Halo hebben gekocht. Ook abonnementen worden terugbetaald. De toestellen zullen vanaf 1 augustus ook gewoon niet meer werken, en data zal worden verwijderd.