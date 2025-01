Apple schakelt nieuwe AI-toepassing uit na fouten

De Amerikaanse technologiereus Apple heeft een van zijn nieuwe AI-toepassingen uitgeschakeld. De functie maakt samenvattingen van de actualiteit. De toepassing leidde evenwel tot fouten en een klacht van de BBC.

Apple startte deze winter met het ontplooien van zijn systeem voor generatieve artificiële intelligentie, ‘Apple Intelligence’, in iOS 18.3 (momenteel nog in bèta). Het doet dat twee jaar nadat OpenAI met ChatGPT een gelijkaardige technologie uitbracht. Een van de nieuwe functies vat meldingen van nieuwsapplicaties samen voor gebruikers van recente toestellen van Apple, zoals de iPhone 16.

Na een update donderdag is deze toepassing tijdelijk niet meer beschikbaar. De functie zou kunnen terugkomen na verbeteringen. In december had de functie laten uitschijnen dat de website van BBC News een artikel gepubliceerd had waarin stond dat Luigi Mangione, die verdacht wordt van de moord op Brian Thompson, de CEO van UnitedHealthcare, zelfmoord gepleegd had. Dat bericht was foutief en de BBC had dit nooit geschreven. De AI had ook andere nieuwskoppen volledig verkeerd samengevat.

Sinds het succes van ChatGPT zijn Google, Microsoft, Meta en andere techbedrijven in een wedloop beland met de ontplooiing van generatieve AI. De modellen worden indrukwekkender, maar begaan ook fouten. Zo raadde een van de versies van het model van Google vorig jaar internetgebruikers aan om lijm te gebruiken in pizza’s.