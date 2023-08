Pakjes zelf opsturen wordt duurder bij Amazon

Amazon, een van ’s werelds grootste e-retailers, zou binnenkort een extra tarief aanrekenen voor verkopers die niet de verzenddienst van Amazon zelf gebruiken.

Dat schrijven nieuwssites Bloomberg en CNBC. Het zou neerkomen op een extra tarief van 2 procent voor elk pakketje dat verkopers zelf uitsturen. De verhoging zou in oktober in voege komen en gelden voor verkopers die lid zijn van Amazon’s Seller Fulfilled Prime. Dat is een dienst die handelaren toelaat om Prime-producten te verkopen vanuit hun eigen magazijn. De meeste Prime-producten worden geleverd via Fulfillment by Amazon (FBA), waarbij Amazon (ook weer tegen betaling) de producten zelf stockeert en verdeelt.

Het nieuwe tarief lijkt gemaakt om verkopers richting die Fulfillment by Amazon te duwen, waarbij de retailgigant meer controle houdt over het logistieke proces, en mogelijk meer kan aanrekenen voor levering.

De stap komt op een vreemd moment, gezien de Amerikaanse waakhond FTC momenteel een antitrust-rechtszaak zou voorbereiden tegen Amazon, onder meer om de praktijk waarbij het verkopers richting de eigen logistieke diensten probeert te duwen. Het nieuwe tarief zou bovendien bovenop de bestaande 8 tot 15 procent commissie komen die Amazon aanrekent voor het verkopen van producten via hun platform.