Amerikaanse mededingingsautoriteiten overwegen antitrustzaak tegen Amazon

De Federal Trade Commission, de Amerikaanse mededingingsautoriteit, bekijkt een rechtszaak tegen de handelspraktijken van technologiereus Amazon, zegt de Amerikaanse krant The New York Times. Vooral Amazons macht op de retailsector is een vaak gehoorde bron van kritiek.

Volgende week komen vertegenwoordigers van Amazon in Washington, D.C. samen met Lina Khan, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC), en twee commissarissen van het overheidsorgaan dat nadelige concurrentie onder Amerikaanse bedrijven onderzoekt. De FTC staat volgens The New York Times dicht bij een beslissing of het Amazon een rechtszaak aan zijn broek zal lappen.

Vooral in de retail

Amazon begon als een onlineboekhandel, maar breidde gedurende meer dan dertig jaar zijn activiteiten uit. Vandaag biedt het bedrijf onder meer clouddiensten aan, nam het filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer over, en breidde het zijn activiteiten in de retail uit. Vooral voor de oneigenlijke macht die het internetbedrijf zou uitoefenen op die sector, met een krachtig netwerk van logistieke centra en de overname van fysieke winkelketen Whole Foods, wordt het fel bekritiseerd.

Meerdere sores

Bij de FTC loopt er al jaren een onderzoek naar Amazon. Eerder dit jaar spande de overheidsdienst al een eerdere rechtszaak aan tegen het bedrijf omdat het lastig is voor consumenten om zich weer los te maken van Amazons Prime-abonnement. Er lopen ook onderzoeken naar de handelspraktijken van de techgigant bij de Amerikaanse staat California en het District of Columbia, het federale district rond hoofdstad Washington. Maar een mogelijk breder FTC-proces zou de grootste bedreiging kunnen worden voor het in 1994 opgestarte bedrijf, dat vandaag een marktapitalisatie van 1,4 triljoen dollar (1,28 triljoen euro) heeft.