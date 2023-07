Wereldwijde durfkapitaalinvesteringen zakken naar niveau van corona-uitbraak

Tijdens de lentemaanden van dit jaar werd er wereldwijd 13 procent minder durfkapitaal geïnvesteerd in bedrijven ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Over de hele lijn lijkt de post-corona-explosie van durfkapitaal voorbij, zegt het Amerikaanse studiebureau CB Insights.

Met 60,5 miljard dollar (54 miljard euro) aan durfkapitaal dat wereldwijd werd geïnvesteerd in bedrijven is er een verdere daling te zien in venture capital-activiteit, zegt CB Insights. Begin dit jaar werd er nog 10 miljard dollar (net geen 9 miljard euro) geïnvesteerd in ChatGPT-maker OpenAI en 6,5 miljard dollar (bijna 6 miljard euro) in betaalplatform Stripe, maar die reusachtige kapitaalinjecties bleven het afgelopen kwartaal uit. Het is van het tweede kwartaal van 2020 geleden, toen corona wereldwijd insloeg dus, dat er nog zo weinig durfkapitaal werd opgehoest.

Vooral fintech krijgt klappen

De sector waar de kraan in het bijzonder werd dichtgedraaid is die van de fintech. Nieuwe investeringen in financiële technologie waren de helft van het voorgaande kwartaal, met 7,8 miljard dollar (bijna 7 miljard euro), het laagste niveau sinds 2017. Retail tech-bedrijven zagen eveneens een daling van 24 procent, naar 4,1 miljard dollar (3,65 miljard euro). Bedrijven actief in digital health kregen, met 3,4 miljard dollar (3 miljard euro) nog een min or meer gelijk gebleven volume aan investeringsgeld binnen.

Iets meer ‘unicorns’

Wel zijn er, met 18 stuks, iets meer unicorns ontstaan, startups met een valuatie van meer dan een miljard. De belangrijkste nieuwkomer uit de ICT-sector is het Amerikaanse clouddienstenbedrijf CoreWeave, wiens waarde vandaag op 2,2 miljard dollar (bijna 2 miljard euro) wordt geschat.