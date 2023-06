‘Fox-IT wordt opgesplitst en opgeslorpt’

De bekende Nederlandse IT-beveiliger Fox-IT zou volgens bronnen worden opgesplitst en verkocht. Het plan van moederbedrijf NCC Group is om de resterende activiteiten naar het moederhuis over te hevelen.

Fox-IT is het beveiligingsbedrijf dat de afgelopen tien jaren bij meerdere grote cybersecurity-incidenten haar bijstand verleende. In België was dat onder meer bij de hack bij Proximus (toen nog Belgacom). In Nederland stond het onder meer de Universiteit Maastricht en recenter de Nederlandse voetbalbond bij in een incident met ransomware. Algemeen heeft het bedrijf een sterke reputatie in de Benelux en ver daarbuiten, zo legt het al jaren internationale cyberspionage bloot.

Maar volgens bronnen van de Volkskrant is het einde van het bedrijf nabij. De Nederlandse krant schrijft dat NCC Group Fox-IT wil opdelen en verkopen. Fox Crypto, dat onder meer Nederlandse staatsgeheimen beveiligt, zou worden verkocht, net zoals DetAct, dat Banken helpt fraude op te sporen. De overige activiteiten zouden in NCC opgaan waarbij ook de merknaam Fox-IT zou verdwijnen.

Directeur vertrekt

Als eerste stap in die herstructurering werd aangekondigd dat directeur Inge Bryan opstapt. Ze blijft tot oktober om een directeur te zoeken voor Fox Crypto. De oorzaak van al die plannen ligt niet bij Fox-IT, maar bij NCC, dat er een slecht jaar heeft opzitten. Fox-IT zou volgens de Volkskrant zelfs goed zijn voor een vijfde van de omzet bij het moederbedrijf.

Het Nederlandse beveiligingsbedrijf bestaat sinds eind jaren negentig en werd opgericht door Ronald Prins en Menno van der Marel. Het bedrijf werd in 2015 voor 135 miljoen euro verkocht aan de Britse NCC Group. Prins verliet het bedrijf in 2017, in 2020 richtte hij met Hunt & Hackett een nieuw securitybedrijf op.

Maar volgens de Volkskrant werd die overname gevolgd door botsende bedrijfsculturen en een verschillende koers. Dat leidde er in 2020 ook toe dat drie directeuren het bedrijf wilden verkopen aan Nederlandse investeerders. Toen NCC daar achter kwam werden die ontslagen.