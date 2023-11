Meta schrapt team rond verantwoordelijke AI

Meta heeft het team voor responsible AI ontbonden. De mensen blijven aan boord, maar worden elders ingezet.

Het responsible AI team werd in 2019 opgericht en bestond uit interdisciplinaire experts met als doel om ethiek in machine learning modellen te verwerken. Er lag een focus op onder meer veiligheid, maar ook inclusie, aansprakelijkheid en transparantie.

The Information wist als eerste van de ontbinding die intussen ook in diverse media wordt bevestigd door Meta zelf. Een deel van de mensen worden ondergebracht in de afdeling voor generatieve AI, anderen bij de machine learning infrastructuur.

Meta zelf zegt dat het blijft prioriteit geven aan veilige AI. Al moeten we nuanceren dat Meta al jaren bij elk mogelijke gebeurtenis reageert door te zeggen dat het toegewijd blijft aan iets nadat het werd geschrapt of aangepast. Zo blijft het ook toegewijd aan het veilig houden van haar platform, ook al wemelt het daar van desinformatie en advertenties met oplichting.

Meta voert, zoals de meeste Amerikaanse technologiebedrijven, dit jaar heel wat ontslagen door. Meestal in projecten waar het weinig prioriteit aan geeft. Het is onduidelijk of het schrappen van het team in die context past, of dat het bedrijf moeite heeft met de juiste AI-expertise aan te trekken, waardoor ‘extra’ teams zoals die voor responsible AI eerder bij de AI-ontwikkeling zelf worden ingezet.