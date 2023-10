Nieuwe voorzitter Atos moet lastige scheiding rond krijgen

Atos heeft met Jean-Pierre Mustier een nieuwe voorzitter. Die moet de opsplitsing tussen de traditionele activiteiten en de nieuwe business rond krijgen, maar dat dreigt stilaan een lijdensweg in plaats van een leidende weg te worden.

Het Franse Atos is een gevestigde waarde in het wereldwijde IT-landschap. Maar het bedrijf zit de laatste jaren in woelig water waardoor het bedrijf in juli vorig jaar aankondigde dat het zichzelf zou opsplitsen.

De traditionele (en inmiddels minder winstgevende) IT-dienstverlening zoals datacenters, digital workplace, business process outsourcing krijgen intussen de afdelingsnaam ‘Tech Foundations’ mee, het klassieke Atos. De andere kant zal zich toeleggen op onder meer cloud, cybersecurity, digitale transformatie, AI, high perfomance computing en krijgt de naam Eviden mee.

Atos – Eviden – Evidian

Om meteen mogelijke verwarring weg te nemen: Eviden is als naam afgeleid (maar niet te verwarren met) Evidian. Dat is de Identity en Access Management dochter van de Atos-afsplitsing die nu doorgaat als Eviden. De namenpuzzel is met andere woorden letterlijk en figuurlijk niet evident.

CIO.com maakt daarbij de terechte vergelijking met IBM, dat enkele jaren geleden in een vergelijkbare situatie zat en zichzelf opsplitste in de traditionele business onder de naam Kyndryl, en IBM zelf dat zich op nieuwere technologie kon focussen. Dat bracht heel wat werk met zich mee, maar die scheiding ging relatief vlot.

Atos hoopte vermoedelijk op een vergelijkbaar scenario, maar dat draait intussen anders uit. Het aanvankelijke plan was om van beide afdelingen twee beursgenoteerde bedrijven te maken. Maar in augustus van dit jaar kondigde Atos aan dat de traditionele activiteiten (onder de naam Atos) zullen verkocht worden aan EP Equity Investment, een Luxemburgs investeringsbedrijf van de Tsjech Kaniel Kretinsky. Die betaalt daar ‘slechts’ honderd miljoen euro voor, maar neemt ook een schuld van 1,9 miljard euro over waardoor de waarde op ongeveer twee miljard euro komt.

Voorzitter vertrekt

Maar dat is niet naar de zin van enkele kleinere aandeelhouders. Zij klagen onder meer dat er voor hen informatie werd achtergehouden, maar ook dat de verkregen prijs te laag was en dat er belangenconflicten zijn. Dat zorgde voor juridische stappen waardoor voorzitter Bertrand Meunier moest opstappen. Vorige week kondigde Atos aan dat Jean-Pierre Mustier, die al in de raad van bestuur zat als onafhankelijke, hem opvolgt. Al is Mustier ook van mening dat een verkoop de beste optie is voor het bedrijf.

Jean-Pierre Mustier in 2019 als toenmalig CEO van de Italiaanse bank Unicredit (Foto: Miguel MEDINA / AFP via Getty Images)

De scheiding zelf gaat intussen wel gewoon door. Elk personeelslid wordt in het ene of andere bedrijf ondergebracht, de synergie wordt stopgezet. Hoe Atos en Eviden verder gaan is nog niet helemaal duidelijk, maar samen blijven lijkt niet tot de opties te behoren.

2024

Wat nu volgt is een buitengewone aandeelhoudersvergadering om de verkoop van het klassieke Atos toch rond te krijgen, al dan niet aan andere voorwaarden. Tegen begin volgend jaar zou er volgens CIO.com dan ook groen licht moeten komen van de banken en regulatoren.

Kunnen vertrekken van het klassieke Atos is voor Eviden nodig om formeel te kunnen starten met haar nieuw elan, waarvoor het ook geld moet ophalen bij investeerders. Of om het in huwelijkstermen te zeggen: Pas als de scheiding rond is en het huis verkocht, kan Eviden officieel met nieuwe partners het bed delen.