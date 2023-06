Sonos kondigt ontslagen aan

Fabrikant van luidsprekers en andere media-apparatuur Sonos zegt dat het 7% van zijn personeel zal moeten ontslaan om kosten te besparen. Het zou gaan om zo’n 130 jobs.

In een mededeling meldt het bedrijf dat de economische situatie momenteel lastig is, en dat maatregelen nodig zijn om winstgevend te blijven. Bij die maatregelen zit onder meer het afbouwen van kantoorruimte en het ‘revalueren van bepaalde programma’s’, maar er wordt dus ook een deel van het personeel aan de deur gezet.

Sonos verwacht het personeel te krimpen met 7%, of zo’n 130 jobs. het is de eerste grote ontslagronde bij het bedrijf sinds 2020, toen er door de pandemie zo’n 12% van het personeel werd ontslagen. Sonos is actief in de snel evoluerende markt van slimme luidsprekers, waar het ondertussen concurrentie krijgt van onder meer techgiganten Apple en Google. Het won recent wel een rechtszaak tegen Google, waardoor het daar alvast op extra inkomsten kan rekenen.