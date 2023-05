Google moet miljoenen betalen voor patentschending Sonos

Google is opnieuw veroordeeld voor het schenden van een patent van Sonos. Daarom moet het voor elk verkocht apparaat met de technologie een boete betalen.

Google moet in totaal 32,5 miljoen dollar betalen, ofwel 2,30 dollar voor meer dan veertien miljoen toestellen die Google heeft verkocht.

De zaak gaat over de synchronisatietechnologie van Sonos waardoor luidsprekers doorheen het huis dezelfde audio synchroon afspelen. Google zou door een eerdere samenwerking kennis hebben verkregen van die technologie en ze later hebben verwerkt in haar eigen slimme luidsprekers.

In 2020 daagde Sonos Google daarom al voor de rechter. In 2021 gaf de rechter Sonos gelijk: Google schond vijf patenten van Sonos. Als gevolg daarvan konden sommige toestellen van Google, geproduceerd buiten de VS, ook niet naar de VS worden ingevoerd.

Later kwam er ook een tegenklacht, waarbij Google beweerde dat Sonos patenten van Google schond. De ruzie tussen beide bedrijven is ook merkbaar voor de consument. Zo heeft de recent verschenen Sonos Era 100 geen spraakbesturing van Google meer.

Afgelopen week besliste de rechter dat er nog steeds één patent van Sonos wordt geschonden. Volgens de rechter waren nieuwe of vernieuwde versies van Google’s toestellen in overtreding, en dit na de aanvankelijke veroordeling in 2021.

Rechter betreurt

De gespecialiseerde site Law360 merkt wel op dat de rechter betreurt dat beide bedrijven niet onderling hun geschil kunnen uitvechten. Waarbij hij ook uithaalde naar patentrechtszaken in hun geheel. Vaak gaat dat over zeer specifieke technische zaken. Tegelijk worden patenten al jaren vaak gebruikt als munitie om een sectorgenoot of concurrent tot betalingen te dwingen. De volledige uitspraak kan je hier nalezen.