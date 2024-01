Unity ontslaat nog eens 1.800 werknemers

De game-enginemaker zet nog eens een kwart van zijn personeel aan de deur, na drie ontslagrondes vorig jaar.

Het jaar start meteen moeilijk voor Unity Technologies. Het bedrijf kondigt aan dat het nog eens 1.800 mensen gaat ontslaan, ofte 25% van het personeel. Die ontslagen komen er na drie andere ontslagrondes in 2023, waarbij ook al meer dan duizend mensen aan de deur werden gezet.

Unity maakt van een van ’s werelds meest gebruikte ‘game engines’. De software wordt gebruikt door andere bedrijven om hun videogames te bouwen, maar is ook populair in bijvoorbeeld de animatiesector. Unity maakt echter geen winst. Het bedrijf trok in 2022 naar de beurs en had in dat jaar ook 1,3 miljard dollar aan inkomsten, maar daar blijft aan het einde dus weinig van over. Een poging om het zakenmodel radicaal te veranderen naar een abonnementenformule werd door klanten heel slecht ontvangen en zorgde er ook voor dat veel ontwikkelaars hun vertrouwen in het bedrijf verloren.