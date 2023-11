Epic Games sleept Google voor de rechter

De maker van onder meer Fortnite start een rechtszaak tegen Google. Die zou zich als een monopolist gedragen.

De zaak van Epic Games draait ronde de commissie van 30 procent die Google vraagt op in-app aankopen. In die zin lijkt ze wat op de reeks rechtszaken die Epic twee jaar geleden al tegen Apple aanspande. In het kort: op alles wat je via de Google App Store koopt, krijgt Google een commissie van 30%. Een derde van alle inkomsten gaat dus naar het platform, en de ontwikkelaars krijgen de rest.

Dat geldt voor apps die je koopt maar veelal ook voor ‘in-app’ aankopen via Androids betalingssysteem, dus ook voor pakweg een kleurige ‘skin’ voor je Fortnite-karakter. Volgens Epic laat Google niet genoeg alternatieven open om die commissie te omzeilen, en gedraagt het zich zo als monopolist.

Google is het daar uiteraard niet mee eens, en geeft aan dat je bijvoorbeeld apps kunt ‘side-loaden’ op een Android-telefoon, en ze dus via een derde partij kunt downloaden. Epic voert aan dat Google side-loaden bijzonder ingewikkeld maakt. Google zegt ook geen monopolie te hebben, gezien het concurreert met Apple. Het meldt dat wat Epic vraagt kan leiden tot minder beveiliging op zijn platform.

De zaak doet, zoals gezegd, sterk denken aan een gelijkaardige zaak die Epic in 2021 tegen Apple aanspande. Die rechtszaak zit momenteel in de beroepsfase. Een rechter besloot eerder dat Apple daar geen monopolie heeft, maar dat het wel alternatieven moet toelaten voor het betalen van in-app aankopen. Ook in Nederland besloot een rechter eerder al dat dating-apps daar hun eigen betaalsysteem moeten kunnen implementeren, waarbij niet automatisch 30% naar Apple gaat.

Voor Google is het ondertussen al de zoveelste antitrust-zaak. Het bedrijf zit ook in Washington in de rechtszaal, waar de Amerikaanse Justitie Google beschuldigt van een illegaal monopolie op de zoekmachinemarkt.