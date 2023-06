‘Miljarden telefoonnummers illegaal verwerkt’: privacyactivist klaagt Proximus-dochter BICS aan

Privacyactivist Max Schrems heeft een privacyklacht neergelegd tegen Proximus-dochter BICS. Die zou via haar Amerikaanse dochter Telesign miljarden telefoonnummers een score van vertrouwen geven, maar die verwerking is in strijd met de wetgeving.

De klacht is afkomstig van noyb, de organisatie van privacy-activist Max Schrems, die eerder al Facebook juridisch op de knieën dwong na privacyschendingen. In een mededeling zegt noyb (wat staat voor ‘non of your business’) dat Telesign data van zowat de helft van de mobiele gebruikers wereldwijd, vijf miljard nummers per maand, verwerkt. Zo geeft het elk telefoonnummer een score van vertrouwelijkheid.

Die score is interessant voor techbedrijven die snel willen weten of een opgegeven telefoonnummer betrouwbaar is. Zo biedt het onder meer tweestapsverificatie aan voor onder meer TikTok, Skype en EA. TeleSign biedt die dienst aan en zou daarvoor data van BICS gebruiken. BICS is de internationale dochter van Proximus die internationale gesprekken afhandelt.

Het bedrijf heeft volgens noyb zo zicht op hoe vaak en hoe lang een telefoonnummer belt, inactief is, hoeveel verkeer er via die simkaart passeert enz… Allemaal indicatoren die kunnen aangeven of pakweg een Belgische simkaart wel degelijk wordt gebruikt vanuit België en niet door een oplichter aan de andere kant van de wereld.

Zonder toestemming, en in de VS

Maar dat is volgens noyb niet in lijn met de GDPR. Volgens de privacyorganisatie vroegen gebruikers hun data op bij TeleSign, BICS en hun eigen nationale operator. Daaruit bleek dat Telesign nergens werd vermeld bij hun operator, maar dat Telesign wel een zogenaamde trust score (en dus data) van hen had.

Wat de zaak nog erger maakt is dat Telesign die data in de VS zou verwerken. Dat ligt nog gevoeliger omdat er momenteel geen akkoord is tussen de EU en de VS over het verzenden van data van Europese burgers naar de VS. Daar wordt momenteel aan gewerkt, maar het mag technisch gezien niet.

TeleSign is sinds 2017 in handen van BICS, dat op haar beurt in handen is van Proximus. Om die reden heeft noyb bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit klacht neergelegd. Data News vroeg in de loop van vrijdagnamiddag om een reactie bij BICS. We vullen dit artikel aan zodra het bedrijf reageert.

Update 15.45 uur:

BICS verwijst voor een reactie naar moederbedrijf Proximus. Daar zegt men dat het bedrijf nog niet via de officiële kanalen op de hoogte is gebracht van de klacht. Pas nadien kan het de inhoud analyseren. Op dit moment geeft het bijgevolg geen commentaar.