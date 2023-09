ML6 moet Justitie transparanter en efficiënter maken

Het Gentse ML6 moet de Belgische FOD Justitie transparanter en efficiënter maken. Het gaat onder meer AI inzetten bij het verwerken van vonnissen.

Justitie moet digitaliseren en zo transparanter en efficiënter worden. Dat moet onder andere helpen het vertrouwen in het rechtssysteem te vergroten. Daar moet de Gentse AI-consultant ML6 bij helpen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het gaat de overheidsdienst ondersteunen bij het categoriseren en samenvatten van rechterlijke beslissingen. Advocaten halen in hun pleidooi bijvoorbeeld regelmatig andere, vergelijkbare, zaken aan om hun argumenten te onderbouwen. Door die automatisch te categoriseren, op basis van ’tags’ of labels, kunnen ze die makkelijker en sneller vinden.

Daarnaast zal ook kunstmatige intelligentie (AI) een grote rol spelen doorheen het proces. AI moet namelijk de vaak lange, complexe vonnissen samenvatten zodat de essentie van het document sneller te begrijpen valt. En misschien wel het belangrijkste: AI gaat die vonnissen ook anonimiseren. Door persoonsgegevens die een individu herkenbaar maken te gaan vervangen door pseudoniemen, kan de anonimiteit van de betrokkenen gegarandeerd worden. Maar of het echt sneller zal gaan, is nog maar de vraag. Vooraleer Justitie de vonnissen openbaar stelt, gaan medewerkers eerst controleren of het anonimiseren door AI wel correct verlopen is.

ML6

ML6 is gespecialiseerd in artificiële intelligentie en helpt bedrijven al langer om AI in te zetten op de werkvloer. Het kreeg daar eerder dit jaar ook een Data News Award voor. Nu gaat het dus aan de slag voor FOD Justitie. ‘Het is een duidelijke ambitie van de Europese Unie en haar lidstaten om te blijven investeren in de digitalisering van justitie en de transparantie en efficiëntie van juridische processen te vergroten’, zegt CEO Nicolas Deruytter in een persbericht. ‘Dit is een grote stap in de juridische wereld en zal helpen toekomstige beslissingen makkelijker, efficiënter en consistenter te maken.’