Amerikaanse justitie blokkeert overname Juniper Networks door HPE

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een rechtszaak aangespannen om de overname van Juniper Networks door Hewlett Packard Enterprise (HPE) ter waarde van 14 miljard dollar te blokkeren.

Volgens het ministerie zou een overname de concurrentie op de markt verminderen en leiden tot hogere prijzen voor draadloze netwerken (WLAN). Justitie is vooral bezorgd over de consolidatie in de WLAN-markt, waar HPE en Juniper al de tweede en derde grootste aanbieders zijn.

Rechtszaak aanvechten

HPE en Juniper zijn het niet eens met de analyse van het ministerie en stellen dat de overname juist zal leiden tot meer innovatie en keuze voor klanten. Ze zijn van plan de rechtszaak aan te vechten. De overname was een jaar geleden aangekondigd en zou de netwerkdivisie van HPE aanzienlijk vergroten.

