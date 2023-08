Britse waakhond: Broadcom mag VMware overnemen

De Britse Consumer and Market Authority geeft toestemming voor de deal. Eerder werd die ook al goedgekeurd door de Europese Commissie.

Chipgigant Broadcom kondigde vorig jaar aan dat het virtualisatiemaker VMware wilde overnemen voor 61 miljard dollar. De overname, die onder meer de server-activiteiten van Broadcom zou combineren met de veelgebruikte hypervisor-software van VMware, werd meteen ook nader bekeken door een hoop concurrentie-autoriteiten. Er werd onder meer gevreesd dat Broadcom na de overname zijn eigen chiptechnologie zou voortrekken en VMware bijvoorbeeld vlotter zou laten werken op de eigen chips dan op die van concurrenten.

De Britse kartelwaakhond CMA is nu van mening dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat er alvast geen gevaar is voor concurrentie op de Britse servermarkt. De CMA heeft daarvoor net een uitgebreid onderzoek afgesloten. In het Verenigd Koninkrijk kan de deal dus doorgaan. Eerder gaf ook de Europese Commissie al haar goedkeuring. Laatste obstakel voor de overname is enkel nog de Amerikaanse mededingingsautoriteit. Broadcom hoopt de overname tegen 1 november af te ronden.