Broadcom mag dan toch VMware overnemen van Europa

De Europese Commissie heeft een voorwaardelijke goedkeuring gegeven voor de overname van VMware door Broadcom. Met de overname is 61 miljard dollar gemoeid.

Broadcom is een van de grootste chipfabrikanten ter wereld, en VMware maakt onder meer virtualisatiesoftware die vaak gebruikt wordt om allerlei programma’s op een hele resem serverinfrastructuur te draaien. Met de overname wil Broadcom naar eigen zeggen zijn activiteiten diversifiëren.

De Europese Commissie had eerder bezwaren gezien in de overname, voornamelijk voor de mogelijke interoperabiliteit van VMware’s hypervisor software. De EU vreesde dat Broadcom mogelijk zijn eigen chiptechnologie zou voortrekken, zodat VMware vlotter samenwerkt met halfgeleiders, storage adapters en andere componenten van Broadcom, en minder vlot zou draaien op componenten van de concurrentie.

Neutraliteit

Broadcom heeft nu schijnbaar de Commissie overtuigd dat het niet van plan is VMware’s neutraliteit in het gedrang te brengen. Het virtualisatiebedrijf heeft doorheen zijn geschiedenis altijd erg ingezet op interoperabiliteit met een hele reeks hardware, en daar zou nu dus niet meteen verandering in komen. Het was tot nog toe ook al onderdeel van een andere hardwaremaker, Dell, die VMware grotendeels onafhankelijk liet werken.

Na de OK van Europa moet Broadcom nog een goedkeuring krijgen van de Amerikaanse en Britse mededingingsautoriteit. Het bedrijf hoopt de overname tegen 1 november af te ronden. Met een bedrag van 61 miljard zou het de grootste tech-overname ooit worden.