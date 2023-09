Cegeka wil nog meer van CTG

Het openbaar bod dat Cegeka uitbracht op Amerikaanse sectorgenoot CTG wordt verlengd tot medio oktober. Nu al zijn meer dan 76 procent van de aandelen binnen, tien procent meer dan wat de Hasseltse IT-groep zichzelf had vooropgesteld om de overname te laten doorgaan.

In augustus kondigde Cegeka aan dat het zo’n 10,5 dollar per aandeel veil heeft voor Computer Task Group (CTG), een vanuit het Amerikaanse Buffalo (staat New York) opererend IT-bedrijf dat – net als Cegeka – wereldwijd diensten levert voor digitale transformatie. Het was een deal waarvoor de Hasseltse IT-groep van ondernemer André Knaepen en investeringsmaatschappij Gimv zo’n 170 miljoen dollar (ongeveer 155 miljoen euro) had klaargezet.

Lees ook: Cegeka neemt Amerikaanse CTG over voor 170 miljoen dollar

Over de kaap

Vorige week woensdag werd een eerste biedperiode afgesloten in het openbaar bod dat Cegeka had uitgebracht op aandelen in CTG op de New Yorkse Nasdaq-beurs. Zo’n 76,5 procent van de aandelen zijn daarmee binnen. Cegeka had 66 procent als absoluut minimum gezet om de deal te laten doorgaan. Nu het toch wachten is op beslissingen van een aantal instanties, onder meer van de Belgische Mededingingsautoriteit, wordt het openbare bod in principe verlengd tot 13 oktober, schreef de krant De Tijd.

Externe groei

De overname is vooral een vehikel voor externe groei bij Cegeka. Als CTG binnen is, breidt de Belgische IT-groep vooral haar internationale activiteiten uit, met een verwachte omzetsstijging naar 1,4 miljard euro in 2024. In zijn fiscale jaar 2022 haalde CTG een omzet van 325 miljoen dollar (306 miljoen euro). Met het team van de nieuwe aanwinst erbij stijgt Cegeka’s personeelsbestand naar zo’n 9.000 medewerkers over 18 landen.

In de gebruikelijke ‘We zijn blij’-passages in het perscommuniqué waarmee de overname in augustus werd aangekondigd, had Cegeka-CEO Stijn Bijnens het over ‘een volgende stap in de aanhoudende groei’, ‘complementariteit met het klanten- en dienstenportfolio van Cegeka’, en ‘een aanvulling van de aanwezige capaciteiten en kennis’.