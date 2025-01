Cipal Schaubroeck overgenomen door TSS

Total Specific Solutions (TSS) heeft een overeenstemming gesloten om alle aandelen van Cipal Schaubroeck over te nemen.

Cipal Schaubroeck kent u vooral als de leverancier van IT aan veel Vlaamse gemeenten, OCMW’s en andere overheidsorganisaties. Met de deal komt het bedrijf uit Geel nu in buitenlandse handen. Het Nederlandse TSS is zelf onderdeel van het beursgenoteerde Topicus.com Inc, dat dan weer een dochteronderneming is van het Canadese Constellation Software Inc, een groep met meer dan 800 softwarebedrijven in de portefeuille. Hoeveel geld er met de deal gemoeid is, is niet geweten.

Cipal zelf was tot voor enkele jaren een zuivere intercommunale, die ondertussen voor de helft in handen was van de familie Schaubroeck. Nu gaat de hele handel dus naar TSS. Een en ander betekent wel dat de Interfederale Screenings­commissie nog over de overname moet oordelen. Die commissie bekijkt buitenlandse investeringen in België en moet daarbij waken dat er geen kritieke infrastructuur in handen komt van bedrijven buiten de Europese Unie.