ConXioN slorpt Dynamics-specialist Axcite op

ICT-dienstverlener ConXioN neemt met Axcite een Microsoft Dynamics Partner uit het Gentse over.

Axcite biedt vanuit Lievegem (Gent) al meer dan een decennium diensten aan rond de implementatie van Dynamics 365 Finance & Operations. Na de overname – niet de eerste dit jaar – komen de 10 werknemers in de Bizapps-afdeling van ConXioN terecht. Axcite heeft een heel divers, niet sectorspecifiek portfolio aan klanten, variërend van snelgroeiende kmo’s tot internationale bedrijven.

‘Met de expertise van Axcite kunnen we onze midmarket klanten nu volledig ondersteunen op vlak van Dynamics Finance, Supply Chain Management en Project Operations’, licht Chris Debyser, CEO van ConXioN, toe. Stefaan De Prest, CEO van Axcite, ziet in de overname ook een verzekering voor de bestaande klanten dat een langetermijnvisie gegarandeerd is.

Nieuwe Managing Director

ConXioN kondigde pas ook aan dat Jochen Maertens aangesteld is tot nieuwe Managing Director. Jochen Maertens begon zijn IT-carrière in 2000 als CIO bij Agoria en richtte in 2006 Synergics op dat in 2021 onderdeel werd van Wortell. Als Managing Director zal Maertens nauw samenwerken met CEO Chris Debyser om de strategische koers van de ConXioN-Groep verder uit te stippelen en de dagelijkse operaties te leiden. De integratie na de overnames van WestSys, FORT:LOX, Xams, Sharecom, ITCE en nu dus ook Axcite is meteen een belangrijk focuspunt voor de nieuwe Managing Director.