Dan toch akkoord tussen Microsoft en Sony rond ‘Call of duty’

Microsoft, dat Activision Blizzard wil overnemen, heeft een ‘bindend akkoord’ gesloten met Sony om het beroemde spel ‘Call of duty’ tien jaar lang te blijven aanbieden op de Playstation-spelconsoles.

Dat maakte Phil Spencer, hoofd van de afdeling videospellen van Microsoft, bekend. Beschikbaarheid van het spel op andere consoles dan de Xbox was een van de argumenten die tegenstanders van de overname aanhaalden om de deal aan te vechten.

Microsoft, dat de Xbox-console op de markt brengt, kondigde in januari 2022 de overname aan van Activision Blizzard voor een recordbedrag van 69 miljard dollar. Verschillende mededingingsautoriteiten hebben de overname ondertussen nader bekeken. De Europese waakhond gaf eerder dit jaar zijn toestemming, maar de regulatoren van de VS en het VK vresen dat Microsoft onder meer de toegang tot spelletjes van Activision Blizzard, een van de grootste game-uitgeverijen, zou beperken voor de platformen van concurrenten. Een van die concurrenten is Sony met zijn PlayStation gameconsole.

In december zei Spencer nog dat Microsoft zich ertoe geëngageerd had om ‘Call of duty’, een van de bekendste spellen van Activision-Blizzard, aan Nintendo te leveren in de tien jaar na de overname van Activision. Ook zei hij aan het financiële nieuwsagentschap Bloomberg dat een gelijkaardig akkoord aan Sony werd voorgesteld, de fabrikant van Playstation, de meest verkochte console op de markt. Sony had zich aanvankelijk heftig verzet tegen de overname. Na de overname zou Microsoft de op twee na grootste marktspeler zijn in de sector van de videospelletjes qua omzet, na Tencent en Sony, maar voor Apple.