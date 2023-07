Microsoft weer stap dichter bij overname Activision

De Amerikaanse techreus Microsoft mag speluitgever- en ontwikkelaar Activision Blizzard overnemen. Dat oordeelde een rechter in San Francisco. De Amerikaanse waakhond FTC probeerde met de rechtszaak de verkoop uit te stellen.

Microsoft kondigde in januari vorig jaar aan dat het 68,7 miljard dollar wil neertellen voor Activision, de grootste overname in de geschiedenis van de Amerikaanse softwarereus. Activision is een van de bekendste uitgevers van games, met titels als ‘Call of Duty’, ‘World of Warcraft’, ‘Overwatch’ en ‘Candy Crush’. De Amerikaanse mededingingswaakhond FTC maakte zich echter zorgen over de overname.

Microsoft heeft met zijn Xbox-merk een spelconsole en een platform voor cloudgaming. Het zou concurrenten zoals Sony (PlayStation), Nintendo (Switch) en Nvidia (cloudgamingdienst Geforce Now) kunnen verdringen.

In december startte de FTC daarom een juridische procedure om de deal te blokkeren, maar de regulator haalt nu bakzeil. Een rechter in San Francisco besliste in het voordeel van Microsoft, dat mag doorzetten met de overname, waarvan de deadline op 18 juli ligt. ‘We zijn de rechtbank in San Francisco dankbaar voor deze snelle en grondige beslissing en hopen dat andere rechtsgebieden blijven werken aan een tijdige oplossing’, reageerde Microsoft-directeur Brad Smith. Met de beslissing van de rechter is een hindernis voor Microsoft uit de weg geruimd, maar de deal is nog niet helemaal beklonken.

Britse waakhond

De overname is ondertussen onderzocht door meerdere concurrentie-organisaties, waaronder de van de EU. Die zette in mei het licht nog op groen. De Britse concurrentiewaakhond CMA wil de overname nog wel blokkeren maar geeft aan opnieuw met de techgigant te willen spreken. ‘We staan klaar om alle voorstellen van Microsoft in overweging te nemen om de transactie te herstructureren op een manier die tegemoetkomt aan onze bezorgdheden’, aldus een woordvoerder van de CMA.

Om de verscheidene mededingingsautoriteiten gerust te stellen, sloot Microsoft eerder al akkoorden met Nintendo en hardwarebedrijf Nvidia over ‘Call of Duty’. Zij zullen het populaire oorlogsspel tien jaar lang zonder beperkingen kunnen aanbieden op de Switch en GeForce Now. Ook Sony kreeg dat aanbod al, maar hield de boot voorlopig af. Microsoft liet ook al weten dat het ‘Call of Duty’ op de pc zou blijven aanbieden via de gamewebwinkel Steam van Valve.